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【二手銷售】Z世代重視環保　帶動二次銷售商機　實現商品永續循環？

商業 14:39 2023/03/06

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近年網購渠道多，方便消費者隨時隨地購物，就算是一些高價產品例如名牌手袋、手錶等，消費者（以個人計）購買的數量也比之前高。由於不少消費者喜愛轉手換購新款，為二手市場締造了商機。

在日本，近日多家企業都紛紛加入二手商品市場，包括有生產皮革、手袋的Coach、製造手錶的精工集團（Seiko Group）等，冀通過踏入不斷增長的二手商品市場，實現商業模式轉型，由售完即止型轉變為注重ESG（環境、社會和管治）的永續循環型。

【消費趨勢】非必需品無人買　Costco第二季業績遜預期　料加年費助長收入

今年1月，奢華生活品牌Tapestry在日本啟動了回收自家二手商品，對客人拿來的手袋進行評估和回收，並在修復後重新賣出的「Coach (Re)Loved」服務。客人帶來商品作二手銷售，可在購買新品時按照舊貨評估金額享受折扣。據悉，Tapestry計劃以此吸引較注重環保的Z世代年輕人。除了修復後放在自家網站上進行二次銷售，廠商還把切割下來的皮革用作杯墊等的材料。

從事服裝製造的日本廠商Onward Holdings的子公司日前亦開始回收舊衣服，將其修復處理後重新出售。通過對布料進行重新染色等製作而成的「升級再造」（Upcycle）産品，料最早於今年秋季開始銷售。

據日媒《Recycle通信》（The Reuse Business Journal）報道，2021年日本的二手商品市場規模達到近2.7萬億日圓（約1,600億港元），到了10年前的2.1倍，且預計2025年將達到3.5萬億日圓（約2,000億港元）。由於日本當前的物價不斷上漲，消費者也加快了由購買新品轉手成為二手商品的速度，促使更多廠商拓展二手商品銷售領域。

隨著二手交易平台「Mercari」等的普及，C2C（消費者與消費者之間的交易模式）在年輕一代廣泛應用，更出現了企業踏足C2C的情況。中國跨境電商企業SHEIN於去年10月在美國啟動了「SHEIN Exchange」計劃，消費者之間可以相互買賣SHEIN的二手衣服。

責任編輯：楊嘉軒

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