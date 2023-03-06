【Facebook Reels】Facebook Reels長度增至90秒　新功能可令影片配合音樂節奏

▲ Facebook Reels以後除容許用戶上傳比以往更長的連續影片外，更新增了範本功能及「Grooves」視覺節拍技術，以及將限時動態編輯成Reels。

自從Facebook引入Reels功能後，影片時長都只限在60秒或以內。Facebook母公司Meta日前宣布Reels長度會加長至90秒，亦會加入其他新功能，向用戶提供多元化創作機會。

Facebook Reels以後除容許用戶上傳比以往更長的連續影片外，更新增了範本功能及「Grooves」視覺節拍技術，以及將限時動態編輯成Reels。用戶能用流行的範本創作Reels及將音樂的節奏和影片融合，而這些新增的功能先前已在Instagram上推出，影片和音樂同步更新TikTok的標誌性功能。

外媒《TechChurch》認為，Meta以Instagram「試水溫」。先在平台上觀察大眾對功能的反應，再將其加入至到Facebook Reels。報導亦指，Facebook和Instagram雙平台所支援的交叉發佈功能，能讓Reels成為對抗TikTok的更強力武器。

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Reels用量增長迅速

Meta稱Reels是增長最快的分享格式，且呈持續上升趨勢。去年Facebook和Instagram的Reels播放量上升超過一倍，而轉發量在過去六個月中亦增加超過一倍。

責任編輯：歐朗欣

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