南韓公布代付日企強徵勞工賠償 反對派狠批妥協（第二版）

南韓政府周一（6日）公布，賠償日佔時期遭強徵的勞工方案，由第三方﹑政府支持的基金會代賠。方案引起反對派及受害者家屬批評，指政府向日方妥協。

（第二版更新岸田文雄回應）

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南韓外交部長樸振表示，15名南韓人控告遭兩間日本企業在二次世界大戰時強行徵用的賠償訴訟，將由內政部下屬﹑2014年成立的強制勞動受害者基金會，從私人領域募集的「自願」捐款支付。

政府預計，尋求在1965年日韓雙邊協議中獲益的企業募集款項。方案獲日本支持，但南韓反對派及部分受害者家屬批評，方案缺乏涉事日企參與，指摘政府向日本妥協。

樸振指日韓關係現時處於「半開」狀態，希望日方真誠回應，克服不幸的歷史，基於和解與睦鄰友好的精神，發展面向未來的日韓關係。

樸振更表明，希望日本政府能提出正式道歉，日本企業亦會自願向基金會捐款。

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日本首相岸田文雄同日出席參院預算委員會會議表示，僅表示歡迎及肯定韓方的賠償解決方案，表明今次是讓日韓關係重返健康之舉，會與南韓總統尹錫悅緊密合作，進一步發展兩國關係。他指南韓是日本就國際社會各種問題應該展開協作的重要鄰國，需要進一步加強日韓、美日韓的戰略合作。

日本外務大臣林芳正表示方案不會阻止日本企業捐款，亦歡迎日韓關係邁出改善的一步。林芳正期待，兩國往後將擴大在政治、經濟、文化等領域的交流。

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，指今次是美方兩個密切盟友在合作及關係上開創新一頁，是兩國人民並同建造更安全及繁榮未來的重要一步。

日本政府消息人士透露，美國向兩國政府施壓，要求雙方修補關係。據悉，北韓的地緣政治威脅促使南韓政府最終同意。

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責任編輯：吳漢培