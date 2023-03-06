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【新股IPO】九方財富傳以接近下限17元定價　集資逾10億元

新股IPO 14:16 2023/03/06

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【新股IPO】九方財富傳以接近下限17元定價　集資逾10億元

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周五（10日）將掛牌，據外電報道，將以17元定價，接近16.98元的招股下限範圍，以發行5960萬股計，集資共10.1億元，公開發售部分早前獲足額認購。

公司是次招股引入5名基石投資者，合共認購4,400萬美元股份，其中新華保險 （01336） 旗下資產管理公司新華資管香港、中國飛鶴 （06186） 持股股東、私募股權機構蘭馨亞洲、Duke King及和邦集團。

九方財富於上月28日至本月3日招股，招股價介乎16.98元至18.78元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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記者：宋佩恩

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