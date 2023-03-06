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【MPF】積金評級：2月強積金虧損4.4%　打工仔平均帳戶結餘蒸發9400元

股市 13:44 2023/03/06

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【MPF】積金評級：2月強積金虧損4.4%　打工仔平均帳戶結餘蒸發9400元

積金評級發布2月份的強積金表現調查，指在創下有紀錄以來最強勁的1月份表現後，強積金在香港及中國股市下跌的帶動下，在2月份錄得約4.4%的虧損，估算相當於約490億元的虧損。計入2月份供款後，估算469萬名成員的平均帳戶結餘約為229,400元，減少約9,400元。

積金評級指，持續的通脹和利率逆風仍存在，是影響2月份投資回報的關鍵因素。積金評級主席叢川普表示，在創下有記錄以來最強勁的1月份表現後，市場在2月份對銷了部分回報並不感到意外，但強積金成員應繼續謹慎行事，因為不明朗的經濟及市況仍令人擔憂。

該機構估算，強積金總資產在2月底約10,770億元，減少約440億元。儘管2月份出現投資虧損，但年初至今強積金回報率仍為正數，約1.49%。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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【強積金表現】GUM強積金綜合指數2月錄2.7%負增長 人均虧損6,616元

編輯：胡學能

港股 香港 中國 大行報告 中國市場 退休 通脹 強積金
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