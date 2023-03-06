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【執相新功能】Google Magic Eraser支援iPhone　一鍵去背移除相片「路人甲」

科技 13:28 2023/03/06

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近日Google宣布該功能將支援Pixel系列以外手機，意味着iOS和Android用戶亦能使用。

Google一向為用戶提供Google Photos雲端相簿服務，而在2021年開始更在旗下手機Pixel系列加入橡皮擦工具（Magic Eraser）獨家功能，運用Google演算法，清除照片上的「路人甲」，一鍵去背。近日Google宣布該功能將支援Pixel系列以外手機，意味着iOS和Android用戶亦能使用。

Google橡皮擦工具原本只支援Pixel 6以後的手機，但Google Photos 6.25版本中，2016起的Pixel系列到Pixel 5a用戶不再需要訂閱Google One亦可免費使用此功能。而iOS和Android用家則可以透過訂閱Google One使用橡皮擦工具。

橡皮擦工具可以透過Google Photos自動識別需要清除的物件，亦可供用戶自行選擇清除範圍。除此之外，該工具還設有「偽裝模式」，用戶可更改選取目標的顏色，以使其和照片融合。

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Pixel手機和非Pixel手機的橡皮擦工具使用方法柤同，在工具偵測到有需要移除的物件時，Google Photos內的照片下方會出現建議選項，用戶便能在編輯器的「建議」或「工具」中找到橡皮擦工具，進行物件移除。而非Pixel用户在編輯時，橡皮擦工具的左上方會顯示Google One標誌，而其餘使用方式則與Pixel手機相同。

責任編輯：歐朗欣

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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