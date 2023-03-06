37歲南韓女地鐵持刀刺傷三人 因不忿被叫「阿朱媽」

南韓一名37歲女子因不忿被人稱呼為「阿朱媽」（意指大媽，韓文ajumma音譯），一怒之下持刀於地鐵車廂刺傷三人。三人的傷勢均並非致命傷，但其中一人需做手術。

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事發於上周六（4日），37歲女子於開往京畿道龍仁市竹田站的列車車廂內打電話。當時一名年約60多歲的女子要求37歲女子壓低音量講電話，又稱呼後者為「阿朱媽」。

37歲女子表示感到被冒犯，就用刀刺傷該名稱其為「阿朱媽」的女子、另一名60多歲女子及一名50多歲男子。

當局正尋求以向他人施加特殊暴力的罪名指控女子，該罪類似嚴重襲擊罪，是通過致命武器或集體力量造成傷害，一旦罪成可被判處高達10年監禁。

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「阿朱媽」於當地屬於較隨意的中年女性稱呼，但近年更容易讓人聯想起負面含義。

外媒引述女性研究專家指，「阿朱媽」一詞與當地社會的定型行為模式密切相關，外界普遍將「阿朱媽」視為好鬥、自我中心、缺乏女性氣質的中年女性。

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責任編輯：鄭錦玲