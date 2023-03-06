【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價　Model X入場門檻不足10萬美元

▲ 【TSLA減價】Tesla Model S及Model X減價 減幅達1萬美元

Tesla（美：TSLA）一月起多地減價，最初以入門級Model 3及Model Y為主，最新在美國本土擴大減價範圍至高階車款 Model S及Model X。Tesla美國官網顯示，各款Model S 減價約5000美元，Model X 更減價約10000美元，令入門級的Model X 美國稅前售價不足10萬美元（約78.5萬港元）。

目前香港Tesla官網未有顯示Model S和Model X的稅前售價，參考市場資訊，Tesla Model X在香港以「一換一」方式購入，最終仍要約106萬港元入場。

Tesla美國官網顯示，Model S基本版減價後，售價為89,990美元；高性能版本售價114,990美元。Model X基本版減價後，售價為99,990美元；Plaid版本售價109,990美元。美國地區可於3月交付兩款車型，香港則均需預訂。

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記者：宋佩恩