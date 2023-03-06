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【大行報告｜AIA】高盛料友邦去年新業務價值按年跌7%　目標價維持103元、評級買入

股市 12:59 2023/03/06

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【大行報告｜AIA】高盛料友邦去年新業務價值按年跌7%　目標價維持103元、評級買入

友邦保險 （01299） 將於周五（10日）開市前公布去年全年業績。高盛發表報告，預計去年友邦新業務價值為31億美元，按年跌7%，其中第4季度，該行預計友邦新業務價值約8.4億美元，按實質滙率計算，按年升3%，若以固定滙率計算，則按年升10%，比第3季度略有改善。這反映該行對在澳門的內地旅客（MCV）業務有較高銷售額的預期，抵消了因疫情相關而受阻的內地業務走軟。

友邦重申對友邦目標價103元，評級「買入」。

高盛表示，預期投資者將關注管理層在香港的MCV銷售復甦的看法，除了銷售恢復力度外，該行亦將關注：1）產品組合、單價大小或購買行為的任何變化；以及2）隨着同業正加緊招聘代理，競爭的潛在增加。

去年下半年營運利潤料32億美元　按實質滙率表現持平

高盛預計，去年下半年整體營運利潤（OPAT）為32億美元，按實質滙率計算按年持平，以固定滙率計算按年增長約6%，該行認為在新保單銷售改善和債券收益率上升的支持下，料今年的OPAT增長勢頭可能會改善。

友邦內地產品組合和利潤方面，高盛預計內地的新業務價值利潤率（VONB Margin）將按年增長，意味與去年第2季度相比，保障產品的組合將有適度改善。

此外，高盛指，對沖衍生品在去年上半年為淨利潤帶來16億美元損失，該行預計在債券收益率進一步上升的情況下，去年下半年會有更多損失。正如該行此前指出，需要更多的披露來評估真正的經濟影響，包括根據國際財務報告準則17（IFRS 17）（將在今年財務報告中實施）確認損益。

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【大行報告｜AIA】大摩下調友邦目標價至108元　料去年新業務價值跌6%

編輯：胡學能

港股 大行報告 買入 目標價 新業務價值 美元 友邦保險（01299）
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