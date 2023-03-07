【美股期貨】鮑威爾發表講話前　道指期貨升27點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局主席鮑威爾今晚將在國會聽證會上發表講話，景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper預期，鮑威爾將承諾繼續嚴格控制通脹，但亦將依賴數據，相信聯儲局或會再進行兩次0.25厘的加息，然後會實施「有條件的暫停」，但依然會保持強硬立場。又預期聯儲局將以通脹預期溫和為理由，提前而不是推遲暫停加息。美滙指數靠穩，暫升0.2%，報104.45。美國10年期債息由接近4厘關回落，暫報3.932厘。

美股期貨周二於盤前向好，道指期貨升27點，納指期貨升32點或0.3%。美國聯儲局主席鮑威爾將於今日起一連兩日出席國會聽證，宜留意他對加息、通脹、經濟前景等看法。另外，美國今日將會公布1月批發庫存數據。

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即市走勢︰

【18：05】鮑威爾發表講話前，道指期貨升27點、納指期貨升0.3%

【12：17】【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

【12：08】道指期貨升41點，報33492點，標指期貨升8點，報4061點，納指期貨升43點或0.3%，報12367點。

【11：10】【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算 日圓潛在升幅高達60%

【11：09】【美股焦點】Meta據報最快本周再裁減數千名員工

【10：37】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球經濟面臨硬著陸風險 今年通脹繼續在高位徘徊

【09：03】【美國加息】摩通戴蒙：俄烏戰爭、中美關係為最關心課題 美國仍有機會避免深度衰退

【06：59】【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證 前瞻4大要點

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

====以下為3月6日美股市況====

儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，截至今晨5時（即收市），升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。美債息先跌後升，10年期債息報3.979厘，美滙指數跌0.18%，報104.34。

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特斯拉（Tesla）今年第二度降低Model S及X在美國的售價，股價跌2%。高盛建議吸納蘋果，蘋果股價升1.85%.

歐元區最新公布1月零售銷售按年跌2.3%，跌幅較預期1.8%為多，按月則升0.3%，升幅亦較預期1%為低。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，數據顯示來自能源、非能源和非食品的大宗商品、全球和國內經濟活動以及供應側瓶頸的壓力有所減弱。他坦言，目前的信息表明通脹壓力仍然很大，但已有一些緩和的跡象出現，央行在3月之後仍需進一步加息。

本周焦點除了鮑威爾兩場國會聽證會，另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

摩根大通CEO戴蒙表示，全球經濟整體上仍處於通脹趨勢中。雖然美國消費者在對經濟前景缺乏信心下支出依舊旺盛，但這種狀況不會一直延續下去。

美國紐約聯儲銀行稱，經歷動盪三年後， 全球供應鏈已恢復正常 ，世界各地面臨的供應壓力均低於正常水平。紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數2月為-0.26，自2019年8月以來首次為負。零代表著歷史平均水平，任何方向的變動都標誌著偏離該趨勢的標準差。最大的擾動導致該指數在2021年12月達到4.31的峰值。航運擁堵狀況改善，零部件供應短缺緩解，消費者需求走弱，導致該指數在過去10個月中有7個月走低，最新的數據則反映進一步改善。紐約聯儲表示，大多數因素都帶來顯著的下行貢獻，其中歐洲地區交貨時間產生的負面貢獻最大。

野村將歐洲央行存款利率的終極水平預期，提升至4.25厘。該行並預計歐洲央行將在3月、5月和6月會議上各加息50基點，7月會議上加息25基點。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話 料2月非農新增職位顯著回落

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即市走勢︰

【01：35】市場消息：捷藍航空（美：JBLU）與Spirit Airlines（美：SAVE）的合併交易，最快將在周二面臨美國司法部的反壟斷訴訟。

【01：28】藥廠默克（美：MRK）股價走高，現漲超3%，此前公司表示治療高膽固醇血症的MK-0616抑制劑2B期研究取得積極結果。

【01：26】推特周一發生大面積故障。公司稱進行內部調整帶來一些始料未及的問題，導致部分功能無法正常運行。當前正在努力排除故障修復系統。

【01：02】歐元兌美元漲0.6%至1.0694，為2月21日以來最高水平。

【00：47】歐洲2023年迄今債券發行規模突破5000億歐元，創歷史同期新高。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.48%，法股升0.34%，英股跌0.22%，泛歐STOXX 600指數跌0.02%

【00：33】石油交易商貢渥集團（Gunvor）：當前全球天然氣市場正在回歸正常。預計在今年夏季，亞洲與歐洲市場的天然氣市場將重現競爭態勢。

【00：33】納斯達克100指數漲超1.1%，成分股ENPH漲4.8%領跑，Align科技漲4.5%，Zscaler漲3.6%，蘋果漲約2.9%，Rivian漲2.8%，美光科技漲2.4%，特斯拉則跌1.1%，ASML跌1.4%，德康醫療跌7.9%目前表現最差。

【00：30】紐約原油期貨漲超0.6%，報80.25美元/桶，為2月中旬以來首次漲穿80美元整數位心理關口。

【00：24】加密貨幣交易所Voyager的破產流程受阻，因監管方在加密貨幣監管規則上存在爭議。美國證券交易委員會（SEC）律師正在對Voyager提議的破產計劃提出抗訴。Voyager案的主審法官則不讓SEC因破產事件而對其加密貨幣諮詢業務處以罰款。

【23：59】英國首相發言人Blain表示：脫歐協議投票的日期還沒有確定，將繼續與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）交談。另方面，北愛爾蘭統一民主黨設立了諮詢小組，以評估英國脫歐的「溫莎框架」。

【23：06】Snap股價盤初上漲11%，站上200天移動平均綫

【23：00】【美國經濟數據】美國1月工廠訂單跌1.6% 跌幅少過預期

【22：30】美股周一高開後靠穩，道指升114點，納指升77點或0.7%。

【21：05】【港元滙價】港滙低見7.8499 美元3個月拆息突破5厘

【19：54】【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

【19：04】【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

【17：42】【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管 中國員工或可接觸美國用戶數據

【17：15】【微博大股東】新浪據報接近簽署由高盛牽頭的31億元銀團貸款

【15：05】【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場 美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

【14：10】【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、滙豐環球：中央為實現經濟增長目標預留更大空間

【13：03】【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元

【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway 估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金 可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息 以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

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責任編輯︰梁浩碩