【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點

市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，財政部長耶倫表示，美國的銀行系統依舊堅韌，監管機構擁有有效的工具來應對圍繞矽谷銀行的事態發展。美國財政部發表聲明表示，耶倫周五召集聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的領導人舉行會議，討論圍繞矽谷銀行的事態發展。

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美國矽谷銀行母企SVB Financial硅谷金融（美：SIVB）周四大挫6成後，周五盤前一度再大跌逾60%，融資消息觸發兩度停牌，至今未復牌，更遭監管機構接管。經歷了包括融資失敗以及科技初創企業紛紛撤走資金等一系列事件的動盪之後，矽谷銀行成為美國十多年來規模最大的倒閉銀行。

市場對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指中段跌471點。截至今晨5時（即收市），道指跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

資金湧入美債避險，美10年債息跌穿3.7厘，報3.689厘。美滙指數報104.62，跌0.65%。

SPDR 標普500指數ETF成交罕有達731億美元，是平時的兩倍。銀行板塊交投活躍，嘉信理財跌11.7%，成交達54億美元，第一共和銀行跌14.8%，成交達40億美元。區域銀行指數SPDR KBW ETF成交達49億美元，基金跌4.4%。

債市交易員揣測銀行危機將導致聯儲局7月後暫停加息步伐，今年底開始掉頭減息。利率期貨市場數據顯示，交易商最新估儲局3月加息0.25厘較加息半厘機會更大。

美國2月非農新增職位31.1萬份，超預期的22.5萬份、2月失業率升至3.6%、勞動參與率升至62.5%，平均時薪按月升0.2%。

德國安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示：美國銀行系統是穩健的，在矽谷銀行暴雷的情況下，仍然能夠吸納更大範圍的風險。

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即市走勢︰

【00：45】歐股收市下跌，德股跌1.31%， 法股跌1.3%， 英股跌1.67%， 泛歐STOXX 600指數跌1.35%

【00：45】美國聯邦存款保險公司採取行動保護矽谷銀行的受保儲戶，建立了一個存款保險，指定聯邦存款保險FDIC為接管人。美國聯邦存款保險公司指矽谷銀行有1754億美元存款，擁有約2090億美元資產，該銀行是今年第一家破產的受保險機構。矽谷銀行的總部和所有分支機構將於2023年3月13日星期一重新開放。

【00：38】紐約期油向上觸及77美元，漲1.86%。布蘭特期油站上83美元，漲1.86%。

【00：34】摩根大通股價上漲3.4%，領漲標普500指數，此前標指曾下跌。

【00：21】第一共和銀行在收復部分失地後再次停牌，跌7%。

【00：18】第一共和銀行（First Republic Bank）和西太平洋銀行周五雙雙重挫，因矽谷銀行爆雷影響到其他銀行。First Republic股價暴跌51%，西太平洋銀行跌37%，兩家銀行均觸發停牌。矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團在盤前交易中一度下跌69%，之後該集團停牌，等待發布消息。該股周四下挫60%，導致KBW銀行指數下跌7.7%，First Republic和西太平洋銀行也錄得紀錄最大單日跌幅。

【23：12】美國爆發銀行危機，白宮經濟顧問Bharat Ramamurti表示，財政部正非常密切地監控矽谷銀行。他表示，這是我們當務之急， 目前「情況極不穩定」。

【22：00】【SIVB】美國矽谷銀行盤前突停牌 等待消息發布

【21：45】美國硅谷銀行（又稱矽谷銀行）（美：SIVB）大挫6成後，盤前一度大跌逾60%，其後跌幅急收窄。

美股期貨轉升，道指期貨升20點，納指期貨跌0.4%。

【21：30】【美國經濟數據】美國2月非農新增職位31.1萬超預期 失業率升至3.6%

【18：46】【手遊收入】米哈遊《原神》力壓騰訊食雞 海外2月收入冠軍

【18：12】【解構︱京東業績】京東績後遭削目標價 券商料內地消費復甦緩慢、京東首季收入疲軟

【17：23】【科企裁員潮】SEA旗下印尼電商Shopee 據報再裁員500人

【17：09】【B站9626】嗶哩嗶哩3月13日獲納入港股通 成WVR回流中概股首例

【17：03】【SIVB】美國再有銀行出事 矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成

【15：33】【美國制裁】美國據報研封浪潮集團出口禁令漏洞 浪潮數字企業急瀉16%

【15：30】【兩會2023】證監會雷添良：習近平連任有利兩地資本市場融合

【15：18】【芯片股】ASMPT據報獲私募股權公司有意收購 股價轉升2%

【14：56】【TSLA】Tesla據報尋求中日韓材料供應商 以提高4680電池產能

【14：00】【國產ChatGPT】百度文心一言發布倒數一周 據報部分基本功能尚未完成、員工考慮減持？

【12：42】【可持續發展】ING與螞蟻集團簽訂首筆可持續發展表現掛鈎衍生產品 總值4億美元

【12：22】道指期貨跌228點，報32031點，標指期貨跌30點，報3889點，納指期貨跌76點或0.6%，報11931點。

【12：22】【加密貨幣】比特幣一度跌破2萬美元、火幣曾突插九成 孫宇晨：有部分用戶觸發槓桿連環爆倉、目前運作正常

【12：22】【美企業績｜ORCL】甲骨文財年第三季收入增18%遜預期 盤後跌4%

【11：46】【美國加息】美銀：強勁就業及通脹數據將令聯儲局更難達到2%通脹目標 料美元進一步走強

【11：38】【SIVB】美國再有銀行出事 矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮

【10：55】【日圓匯價】日本央行議息如預期按兵不動 每百日圓兌港元徘徊5.75算

【08：44】【美股業績｜GPS】Gap季度收入按年跌6% 股價盤後跌逾7%

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

====以下為3月9日美股市況====

美國就業報告今揭盅，昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬，加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善，略為緩和市場對激進加息的憂慮，美股早段造好 ； 惟中段道指蒸發近200點升幅倒跌，跌幅一度擴大至607點，反映中國概念股表現的金龍指數大跌5.4%。

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避險情緒升溫 ， 銀行股和科技股領跌；截至今晨5時（即收市），道指跌543點，報32254點；標指跌73點，報3918點；納指跌237點或2.05，報11338點。特斯拉（Tesla）跌5%，摩根大通瀉5.4%。

美滙指數報105.28，跌0.4%；10年期債息報3.917厘。美30年期按息升至6.73厘，創4個月高 ； 儲局近期多次放鷹，按揭利率仍會保持升勢，不利樓市表現。

紐約現貨金價反彈1%，報1831.7美元；紐約期油跌1.23%，收報75.72美元，布蘭特期油挫1.29%，收報82.66美元。

拜登政府周四公布新預算案，提出向富豪、富裕投資者及企業加稅的建議，尋求在10年內削減3萬億美元赤字。預算案提出向億萬富豪至少徵稅25%，以及把石油及天然氣企業的所得稅率，由21%調高至28%；另外，富裕投資者的資本利得稅率從20%提高近一倍，至39.6%；同時建議徵收股份回購稅，稅率為1%；富人的醫保稅率也上調，以確保醫保計劃有足夠資金運作。

近期美國經濟數據強勁，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，這可能令通脹重臨，除非今日公布的就業數據顯著低於預期，否則儲局很可能在3月會議加息50點子。

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即市走勢︰

【01：32】小i機器人（美：AIXI）在納斯達克掛牌上市首日跌約3%，報6.62美元，IPO發行價6.8美元。小i集團創始人、董事長兼CEO袁輝在上市儀式中表示，小i的目標是打造中國版ChatGPT

【00：47】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至超過4%。成分股京東跌超10.5%表現最差，金山雲和達達跌超7.8%，拼多多跌6.3%，B站跌5.9%，百度跌5.4%，攜程、微博、阿里巴巴、愛奇藝跌超3.0%，小鵬汽車跌1.7%。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.01%，法股跌0.12%，英股跌0.63%，泛歐STOXX 600指數跌0.22%

【00：42】美股費城KBW銀行指數跌幅擴大至5.3%，創近一年來最大日內跌幅。

【00：38】微軟：ChatGPT當前已在公用雲端平台Azure上的OpenAI服務中可用。

【00：09】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至近4%，成分股京東ADR跌超10%，刷新2022年11月以來即市低點至42.22美元。

【23：57】通用電氣：預計陸上風電業務將在2024年實現盈利，而海上風電則會在2025年開始盈利。

【23：30】美國10年期債息跌至3.96厘，美滙指數跌0.4%，道指升57點、納指升0.4%。

【23：21】美股費城KBW銀行指數下跌4%，創自2022年12月份以來最低。

【22：30】道指升125點，報32923點，納指升0.05%，報11581點，標指升8點，報4000點。

【22：02】美國商務部長雷蒙多：希望能在年底前與包括印度在內的印太經濟框架（IPEF）成員國簽署相關協議

【21：33】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至21.1萬、高於預期 Challenger調查：2月裁員7.78萬、按月跌24%

【18：48】【京東業績】京東有息派 首派末期息0.31美元 上季收入增7.1%、經調整淨利77億人幣勝預期

【18：44】道指期貨跌26點，納指期貨跌0.6%，標指跌10點。

【17：35】【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會 公布5000元消費券詳情

【17：28】【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

【17：06】【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次 看好投資級別債及美債

【17：03】【新興市場之父】麥樸思：大舉押注芯片股 中美均加大對半導體行業投資

【16：09】【美股焦點】美國3.12進入夏令時間 美股開市將提早至香港時間晚上9時30分

【15：42】【TMT展望】德勤：中國2027年半導體市場規模達238億美元

【12：30】道指期貨跌32點，報32781點，標指期貨跌5點，報3989點，納指期貨跌25點或0.2%，報12202點。

【12：03】【澳洲旅遊】澳洲取消中港澳旅客入境前病毒檢測要求 3月11日起生效

【11：31】【投行困境】野村據報削減日本高管的娛樂開支預算約30% 藉以加大成本控制力度

【10：45】【加密貨幣】Silvergate計劃逐步關閉業務並進行清盤 盤後重挫44%

【10：41】【投行裁員】花旗CFO：將調整投資銀行職位數目 早前市傳裁員少於1%

【10：25】【會計監管】安永否認暫停分拆審計與諮詢業務 正敲定當中細節（第二版）

【10：17】【美國經濟】聯儲局《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善 薪酬升幅料逐步放緩

【08：38】【美國加息】「新債王」岡拉克：料儲局3月加息半厘 美國經濟熾熱令通脹重臨

【08：37】【UBER優步】Uber據悉考慮分拆貨運物流業務 股價盤後升逾1%

【08：14】【蘋果AAPL】蘋果據報將調整國際業務管理層 以更重視印度市場增長

【06：38】【美國加息】鮑威爾再到國會講加息：等明日就業報告、下周二通脹數據

====以下為3月8日美股市況====

美國聯儲局主席鮑威爾重申終端利率可能會高於預期、高利率政策將會維持更長時間。美國2月ADP就業數據超預期，顯示勞動力市場仍然緊張，強化儲局激進加息的預期。

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鮑威爾（Jerome Powell）周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，未就利率前景做出任何決定，將繼續觀望數據。美國通脹正在回落，但仍處於相當高的水平。高通脹的原因部分來自極度緊繃的就業市場。如果通脹未能被馴服，後果代價將極其嚴重。他重申今年以來的經濟數據顯示，終端利率將高於預期。聯儲局非常清楚貨幣政策存在滯後性，之前放緩加息步伐，就是為了評估政策滯後性的影響程度。

美股變動不大，道指收市跌58點，收報32798點；標指升0.1%，收報3992點；納指升0.4%，收報11576點。

芝加哥商品交易所（CME）數據顯示，美國本月議息會議加息0.5厘的機會，由講話前不足3成，急升至現時超過8成。投資界亦預期終端利率（Terminal Rate）或要上調至6厘，甚至更高水平，美滙指數高企，報105.69，升0.1%，美10年期債息回報3.991厘。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，2月增加24.2萬人，高於預期的20萬人，前值為11.9萬人。

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即市走勢︰

【01：17】谷歌母公司Alphabet（美：GOOG、GOOGL）CFO承諾，公司將提供人工智能服務組合。

【01：14】谷歌（美：GOOG、GOOGL）：將在未來幾周， 將VPN訪問擴展到所有Google One雲儲存服務方案，訂閲起價為1.99美元/月。

【01：04】據美聯社：美國總統拜登的預算案，目標在10年內削減近3萬億美元赤字

【00：57】據《華爾街日報》， 人機交互技術開發公司Humane獲得1億美元融資，並與OpenAI及微軟達成合作夥伴關係。

【00：45】歐洲股市收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.46%，英國富時100指數漲0.13%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數升0.59%

【00：33】市場消息：波音（美：BA）和AI飛行員開發商Shield AI，將在人工智能和自主防禦項目上進行合作

【00：16】凱投宏觀首席經濟學家戴爾斯在報告中說，由於英國目前的通脹率、利率和失業率都高於前幾個月，經濟可能陷入比預期更嚴重的衰退。他說：「我們的預測是，2023年整體實際GDP增長將為-1.3%，而不是普遍預測的-0.8%。」部分下降可能是因為家庭已耗盡用作緩衝的儲蓄，但大部分下降將是由於加息的延遲拖累。

【00：10】英國監管機構公佈的檔案顯示，微軟（美：MSFT）表示，將把動視暴雪（美：ATVI）的《使命召喚》IP授權給索尼（美：SONY）10年

【23：30】美股周三開市後窄幅上落，道指跌55點，納指升0.1%。

【22：32】小非農增幅超預期 觀望鮑威爾講話 道指升17點 納指升0.2%

【22：16】【美國經濟】拜登建議聯邦僱員加薪5.2% 但加幅未追上通漲

【21：37】【業績︱游艇商】法拉帝去年多賺60.5% 末期息5.88歐分

【21：20】【美國經濟數據】美國2月小非農ADP就業人數增24.2萬 超預期｜30年定息按揭6.79厘｜按揭申請增7.4%

【21：08】【港交所388】港交所「敲鑼」慶祝婦女節 推動上市公司成員多元化

【20：20】【港元滙價】港滙再觸7.85弱方 美元3個月拆息驚見5.12厘 金管局將接錢逾百億？

【20：19】【跨境電商】SHEIN據報本月進行融資籌20億美元、估值削逾三分之一 傳下半年赴美IPO、公司否認

【16：32】【adidas】adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收斬半 CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

【15：45】【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油 持股增至22.2%

【14：53】【美股焦點】英特爾據報欲從德國政府再獲約50億歐元 補貼建設芯片廠

【14：51】【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC 將遷往哪一區？

【12：58】【TSLA】馬斯克：下代小型汽車主打自動駕駛 成本僅Model 3一半

【12：50】【美國加息】鮑威爾發言後 3月加息0.5厘機會由三成抽升至幾多？

【12：13】道指期貨升5點，報32869點，標指期貨跌2點，報3987點，納指期貨跌19點或0.2%，報12150點。

【11：52】【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺 單日抽升22%、創辦人身家漲72億元

【10：29】【美國加息】摩根資管：若加息恢復50基點 將讓市場感到困惑並破壞經濟

【09：05】【美國加息】高盛上調儲局峰值利率預測到5.5厘至5.75厘 料7月將會再加息

【09：04】【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」 可回答提問或撰寫營銷郵件

【08：07】【美股焦點】大摩料美國大型科技及網紅股潛在下跌空間達兩成 又稱一些公司可能會破產

【07：30】【美國加息】億萬富翁Griffin：儲局拿鈍刀做手術 貝萊德料美息將升到6厘

【06：43】【美國加息】鮑威爾舌戰議員 通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長 嚇怕環球股滙

====以下為3月7日美股市況====

聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美滙指數升穿105關，美股跌幅擴大，道指一度瀉593點。截至今晨5時（即收市），跌574點，報32856點；標指跌62點，報3986點；納指跌145點或1.25%，報11530點。美滙指數彈升1.2%，報105.61，美10年債息報3.971厘。歐股收市挫0.77%，資源和科技股捱沽。

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紐約期油挫3.6%，收報77.58美元，布蘭特期油跌3.4%，收報83.29美元。紐約現貨金挫1.8%。美2年期與30年期債息倒掛幅度續創歷來最闊，息差進一步擴闊，達108.96個基點 ； 孳息曲線持續倒掛，過往曾多次預示經濟衰退來臨。

鮑威爾在國會聽證會上發表講話，提到雖然通脹有所緩和，但回落過程可能崎嶇，政策發揮全面影響仍需要一段時間，將根據即將發布的全部數據以及對經濟增長及通脹前景的影響，逐次會議作出決定，如果有必要，聯儲局準備加快加息步伐。加息會導致對利率敏感的行業需求放緩，歷史告誡不要過早放鬆政策，最終利率水平可能會高過預期。鮑威爾又指不會改變將通脹控制在2%的目標。為了控制通脹，預計之後美國就業市場將出現必要的放緩。

鮑威爾一連兩日出席國會聽證，宜留意他對加息、通脹、經濟前景等看法。

另外，美國民主黨籍國會參議院外交事務委員會主席華納（Mark Warner）表示，12名民主共和兩黨參議員將共同聯署議案，授權商務部長可基於國家安全考量，禁止來自外國的技術，包括中資控制的短片平台TikTok。

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即市走勢︰

【01：41】歐洲央行管委諾特：預計歐洲央行將在3月後相當長的一段時間內繼續加息

【01：14】SEA（美：SE）漲幅擴大至20%，報78.8美元，公司Q4營收及利潤均超預期。

【00：56】布蘭特原油跌3%，現報83.65美元/桶。紐約原油現跌3.3%。

【00：45】鮑威爾表示，聯儲局很可能在下一次會議，上調對加息周期終端利率的預期。他對參議院金融委員會說：到目前為止，我們看到的數據，而且我們還有其他數據要看，在會議之前我們還有重要的數據要看，這可能表明對終端利率的預期，會高於我們去年12月做出的預測。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.6%，法股跌0.46%，德股跌0.13%，泛歐STOXX 600指數跌0.77%

【00：45】市場消息：湯森路透與黑石集團將聯手拋售2300萬股倫敦證券交易所的股票。

【00：42】紐約期油回落至78美元/桶下方，跌3.09%。布蘭特原油失守84美元/桶，跌幅2.6%。

【00：35】歐元兌美元走低1%，現報1.0572。

【00：34】美國智庫貨幣政策分析的經濟學家、前聯儲局理事Larry Meyer將對美聯儲3月會議的加息預期提高至50個基點。

【00：30】美股持續走低，道指、標指均跌超1%，納指現跌約0.8%，教育股、新能源車股等大多數板塊普遍下跌。

【00：30】澳元兌美元挫2%至0.6596，創去2022年11月21日以來新低。

【00：28】美元指數漲超1.0%，在鮑威爾聽證會期間刷新即市高位至105.40。

【23：48】紐約原油日內跌幅達2.0%，報78.8美元。

【18：05】2年期與10年期美債收益率曲綫倒掛幅度逾100個基點，打破40多年來紀錄。

美國2年期國債收益率自1981年以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點。2年期國債收益率盤中高達4.9974厘，比10年期收益率高出100個基點以上。上一次2年期收益率低於10年期是在去年7月。鮑威爾講話暗示終端政策利率可能需要高於此前預期。利率互換合約價格顯示，3月加息50個基點的概率略高於加息25個基點

【18：05】鮑威爾發表講話前，道指期貨升27點、納指期貨升0.3%

【12：17】【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

【12：08】道指期貨升41點，報33492點，標指期貨升8點，報4061點，納指期貨升43點或0.3%，報12367點。

【11：10】【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算 日圓潛在升幅高達60%

【11：09】【美股焦點】Meta據報最快本周再裁減數千名員工

【10：37】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球經濟面臨硬著陸風險 今年通脹繼續在高位徘徊

【09：03】【美國加息】摩通戴蒙：俄烏戰爭、中美關係為最關心課題 美國仍有機會避免深度衰退

【06：59】【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證 前瞻4大要點

====以下為3月6日美股市況====

儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，截至今晨5時（即收市），升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。美債息先跌後升，10年期債息報3.979厘，美滙指數跌0.18%，報104.34。

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特斯拉（Tesla）今年第二度降低Model S及X在美國的售價，股價跌2%。高盛建議吸納蘋果，蘋果股價升1.85%.

歐元區最新公布1月零售銷售按年跌2.3%，跌幅較預期1.8%為多，按月則升0.3%，升幅亦較預期1%為低。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，數據顯示來自能源、非能源和非食品的大宗商品、全球和國內經濟活動以及供應側瓶頸的壓力有所減弱。他坦言，目前的信息表明通脹壓力仍然很大，但已有一些緩和的跡象出現，央行在3月之後仍需進一步加息。

本周焦點除了鮑威爾兩場國會聽證會，另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

摩根大通CEO戴蒙表示，全球經濟整體上仍處於通脹趨勢中。雖然美國消費者在對經濟前景缺乏信心下支出依舊旺盛，但這種狀況不會一直延續下去。

美國紐約聯儲銀行稱，經歷動盪三年後， 全球供應鏈已恢復正常 ，世界各地面臨的供應壓力均低於正常水平。紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數2月為-0.26，自2019年8月以來首次為負。零代表著歷史平均水平，任何方向的變動都標誌著偏離該趨勢的標準差。最大的擾動導致該指數在2021年12月達到4.31的峰值。航運擁堵狀況改善，零部件供應短缺緩解，消費者需求走弱，導致該指數在過去10個月中有7個月走低，最新的數據則反映進一步改善。紐約聯儲表示，大多數因素都帶來顯著的下行貢獻，其中歐洲地區交貨時間產生的負面貢獻最大。

野村將歐洲央行存款利率的終極水平預期，提升至4.25厘。該行並預計歐洲央行將在3月、5月和6月會議上各加息50基點，7月會議上加息25基點。

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【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話 料2月非農新增職位顯著回落

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即市走勢︰

【01：35】市場消息：捷藍航空（美：JBLU）與Spirit Airlines（美：SAVE）的合併交易，最快將在周二面臨美國司法部的反壟斷訴訟。

【01：28】藥廠默克（美：MRK）股價走高，現漲超3%，此前公司表示治療高膽固醇血症的MK-0616抑制劑2B期研究取得積極結果。

【01：26】推特周一發生大面積故障。公司稱進行內部調整帶來一些始料未及的問題，導致部分功能無法正常運行。當前正在努力排除故障修復系統。

【01：02】歐元兌美元漲0.6%至1.0694，為2月21日以來最高水平。

【00：47】歐洲2023年迄今債券發行規模突破5000億歐元，創歷史同期新高。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.48%，法股升0.34%，英股跌0.22%，泛歐STOXX 600指數跌0.02%

【00：33】石油交易商貢渥集團（Gunvor）：當前全球天然氣市場正在回歸正常。預計在今年夏季，亞洲與歐洲市場的天然氣市場將重現競爭態勢。

【00：33】納斯達克100指數漲超1.1%，成分股ENPH漲4.8%領跑，Align科技漲4.5%，Zscaler漲3.6%，蘋果漲約2.9%，Rivian漲2.8%，美光科技漲2.4%，特斯拉則跌1.1%，ASML跌1.4%，德康醫療跌7.9%目前表現最差。

【00：30】紐約原油期貨漲超0.6%，報80.25美元/桶，為2月中旬以來首次漲穿80美元整數位心理關口。

【00：24】加密貨幣交易所Voyager的破產流程受阻，因監管方在加密貨幣監管規則上存在爭議。美國證券交易委員會（SEC）律師正在對Voyager提議的破產計劃提出抗訴。Voyager案的主審法官則不讓SEC因破產事件而對其加密貨幣諮詢業務處以罰款。

【23：59】英國首相發言人Blain表示：脫歐協議投票的日期還沒有確定，將繼續與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）交談。另方面，北愛爾蘭統一民主黨設立了諮詢小組，以評估英國脫歐的「溫莎框架」。

【23：06】Snap股價盤初上漲11%，站上200天移動平均綫

【23：00】【美國經濟數據】美國1月工廠訂單跌1.6% 跌幅少過預期

【22：30】美股周一高開後靠穩，道指升114點，納指升77點或0.7%。

【21：05】【港元滙價】港滙低見7.8499 美元3個月拆息突破5厘

【19：54】【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

【19：04】【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

【17：42】【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管 中國員工或可接觸美國用戶數據

【17：15】【微博大股東】新浪據報接近簽署由高盛牽頭的31億元銀團貸款

【15：05】【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場 美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

【14：10】【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、滙豐環球：中央為實現經濟增長目標預留更大空間

【13：03】【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元

【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway 估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金 可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息 以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

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責任編輯︰梁浩碩