【美股收市】 鮑威爾暗示加息提速 道指瀉574點 納指挫1.3%

聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美滙指數升穿105關，美股跌幅擴大，道指一度瀉593點。截至今晨5時（即收市），跌574點，報32856點；標指跌62點，報3986點；納指跌145點或1.25%，報11530點。美滙指數彈升1.2%，報105.61，美10年債息報3.971厘。歐股收市挫0.77%，資源和科技股捱沽。

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紐約期油挫3.6%，收報77.58美元，布蘭特期油跌3.4%，收報83.29美元。紐約現貨金挫1.8%。美2年期與30年期債息倒掛幅度續創歷來最闊，息差進一步擴闊，達108.96個基點 ； 孳息曲線持續倒掛，過往曾多次預示經濟衰退來臨。

鮑威爾在國會聽證會上發表講話，提到雖然通脹有所緩和，但回落過程可能崎嶇，政策發揮全面影響仍需要一段時間，將根據即將發布的全部數據以及對經濟增長及通脹前景的影響，逐次會議作出決定，如果有必要，聯儲局準備加快加息步伐。加息會導致對利率敏感的行業需求放緩，歷史告誡不要過早放鬆政策，最終利率水平可能會高過預期。鮑威爾又指不會改變將通脹控制在2%的目標。為了控制通脹，預計之後美國就業市場將出現必要的放緩。

鮑威爾一連兩日出席國會聽證，宜留意他對加息、通脹、經濟前景等看法。

另外，美國民主黨籍國會參議院外交事務委員會主席華納（Mark Warner）表示，12名民主共和兩黨參議員將共同聯署議案，授權商務部長可基於國家安全考量，禁止來自外國的技術，包括中資控制的短片平台TikTok。

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即市走勢︰

【01：41】歐洲央行管委諾特：預計歐洲央行將在3月後相當長的一段時間內繼續加息

【01：14】SEA（美：SE）漲幅擴大至20%，報78.8美元，公司Q4營收及利潤均超預期。

【00：56】布蘭特原油跌3%，現報83.65美元/桶。紐約原油現跌3.3%。

【00：45】鮑威爾表示，聯儲局很可能在下一次會議，上調對加息周期終端利率的預期。他對參議院金融委員會說：到目前為止，我們看到的數據，而且我們還有其他數據要看，在會議之前我們還有重要的數據要看，這可能表明對終端利率的預期，會高於我們去年12月做出的預測。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.6%，法股跌0.46%，德股跌0.13%，泛歐STOXX 600指數跌0.77%

【00：45】市場消息：湯森路透與黑石集團將聯手拋售2300萬股倫敦證券交易所的股票。

【00：42】紐約期油回落至78美元/桶下方，跌3.09%。布蘭特原油失守84美元/桶，跌幅2.6%。

【00：35】歐元兌美元走低1%，現報1.0572。

【00：34】美國智庫貨幣政策分析的經濟學家、前聯儲局理事Larry Meyer將對美聯儲3月會議的加息預期提高至50個基點。

【00：30】美股持續走低，道指、標指均跌超1%，納指現跌約0.8%，教育股、新能源車股等大多數板塊普遍下跌。

【00：30】澳元兌美元挫2%至0.6596，創去2022年11月21日以來新低。

【00：28】美元指數漲超1.0%，在鮑威爾聽證會期間刷新即市高位至105.40。

【23：48】紐約原油日內跌幅達2.0%，報78.8美元。

【18：05】2年期與10年期美債收益率曲綫倒掛幅度逾100個基點，打破40多年來紀錄。

美國2年期國債收益率自1981年以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點。2年期國債收益率盤中高達4.9974厘，比10年期收益率高出100個基點以上。上一次2年期收益率低於10年期是在去年7月。鮑威爾講話暗示終端政策利率可能需要高於此前預期。利率互換合約價格顯示，3月加息50個基點的概率略高於加息25個基點

【18：05】鮑威爾發表講話前，道指期貨升27點、納指期貨升0.3%

【12：17】【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

【12：08】道指期貨升41點，報33492點，標指期貨升8點，報4061點，納指期貨升43點或0.3%，報12367點。

【11：10】【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算 日圓潛在升幅高達60%

【11：09】【美股焦點】Meta據報最快本周再裁減數千名員工

【10：37】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球經濟面臨硬著陸風險 今年通脹繼續在高位徘徊

【09：03】【美國加息】摩通戴蒙：俄烏戰爭、中美關係為最關心課題 美國仍有機會避免深度衰退

【06：59】【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證 前瞻4大要點

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

====以下為3月6日美股市況====

儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，截至今晨5時（即收市），升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。美債息先跌後升，10年期債息報3.979厘，美滙指數跌0.18%，報104.34。

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特斯拉（Tesla）今年第二度降低Model S及X在美國的售價，股價跌2%。高盛建議吸納蘋果，蘋果股價升1.85%.

歐元區最新公布1月零售銷售按年跌2.3%，跌幅較預期1.8%為多，按月則升0.3%，升幅亦較預期1%為低。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，數據顯示來自能源、非能源和非食品的大宗商品、全球和國內經濟活動以及供應側瓶頸的壓力有所減弱。他坦言，目前的信息表明通脹壓力仍然很大，但已有一些緩和的跡象出現，央行在3月之後仍需進一步加息。

本周焦點除了鮑威爾兩場國會聽證會，另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

摩根大通CEO戴蒙表示，全球經濟整體上仍處於通脹趨勢中。雖然美國消費者在對經濟前景缺乏信心下支出依舊旺盛，但這種狀況不會一直延續下去。

美國紐約聯儲銀行稱，經歷動盪三年後， 全球供應鏈已恢復正常 ，世界各地面臨的供應壓力均低於正常水平。紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數2月為-0.26，自2019年8月以來首次為負。零代表著歷史平均水平，任何方向的變動都標誌著偏離該趨勢的標準差。最大的擾動導致該指數在2021年12月達到4.31的峰值。航運擁堵狀況改善，零部件供應短缺緩解，消費者需求走弱，導致該指數在過去10個月中有7個月走低，最新的數據則反映進一步改善。紐約聯儲表示，大多數因素都帶來顯著的下行貢獻，其中歐洲地區交貨時間產生的負面貢獻最大。

野村將歐洲央行存款利率的終極水平預期，提升至4.25厘。該行並預計歐洲央行將在3月、5月和6月會議上各加息50基點，7月會議上加息25基點。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話 料2月非農新增職位顯著回落

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即市走勢︰

【01：35】市場消息：捷藍航空（美：JBLU）與Spirit Airlines（美：SAVE）的合併交易，最快將在周二面臨美國司法部的反壟斷訴訟。

【01：28】藥廠默克（美：MRK）股價走高，現漲超3%，此前公司表示治療高膽固醇血症的MK-0616抑制劑2B期研究取得積極結果。

【01：26】推特周一發生大面積故障。公司稱進行內部調整帶來一些始料未及的問題，導致部分功能無法正常運行。當前正在努力排除故障修復系統。

【01：02】歐元兌美元漲0.6%至1.0694，為2月21日以來最高水平。

【00：47】歐洲2023年迄今債券發行規模突破5000億歐元，創歷史同期新高。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.48%，法股升0.34%，英股跌0.22%，泛歐STOXX 600指數跌0.02%

【00：33】石油交易商貢渥集團（Gunvor）：當前全球天然氣市場正在回歸正常。預計在今年夏季，亞洲與歐洲市場的天然氣市場將重現競爭態勢。

【00：33】納斯達克100指數漲超1.1%，成分股ENPH漲4.8%領跑，Align科技漲4.5%，Zscaler漲3.6%，蘋果漲約2.9%，Rivian漲2.8%，美光科技漲2.4%，特斯拉則跌1.1%，ASML跌1.4%，德康醫療跌7.9%目前表現最差。

【00：30】紐約原油期貨漲超0.6%，報80.25美元/桶，為2月中旬以來首次漲穿80美元整數位心理關口。

【00：24】加密貨幣交易所Voyager的破產流程受阻，因監管方在加密貨幣監管規則上存在爭議。美國證券交易委員會（SEC）律師正在對Voyager提議的破產計劃提出抗訴。Voyager案的主審法官則不讓SEC因破產事件而對其加密貨幣諮詢業務處以罰款。

【23：59】英國首相發言人Blain表示：脫歐協議投票的日期還沒有確定，將繼續與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）交談。另方面，北愛爾蘭統一民主黨設立了諮詢小組，以評估英國脫歐的「溫莎框架」。

【23：06】Snap股價盤初上漲11%，站上200天移動平均綫

【23：00】【美國經濟數據】美國1月工廠訂單跌1.6% 跌幅少過預期

【22：30】美股周一高開後靠穩，道指升114點，納指升77點或0.7%。

【21：05】【港元滙價】港滙低見7.8499 美元3個月拆息突破5厘

【19：54】【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

【19：04】【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

【17：42】【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管 中國員工或可接觸美國用戶數據

【17：15】【微博大股東】新浪據報接近簽署由高盛牽頭的31億元銀團貸款

【15：05】【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場 美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

【14：10】【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、滙豐環球：中央為實現經濟增長目標預留更大空間

【13：03】【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元

【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway 估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金 可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息 以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

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責任編輯︰梁浩碩