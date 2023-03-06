【美股市況】美債息退守3.95厘關　道指升128點、納指升0.9%（不斷更新）

儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息回軟，美國10年期國債息率回落，暫報3.95厘，美滙指數跌0.2%，報104.27。

美股續升，道指升128點，納指升0.9%。

歐元區最新公布1月零售銷售按年跌2.3%，跌幅較預期1.8%為多，按月則升0.3%，升幅亦較預期1%為低。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，數據顯示來自能源、非能源和非食品的大宗商品、全球和國內經濟活動以及供應側瓶頸的壓力有所減弱。他坦言，目前的信息表明通脹壓力仍然很大，但已有一些緩和的跡象出現，央行在3月之後仍需進一步加息。

至於本周焦點將落於儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會。另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

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【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話 料2月非農新增職位顯著回落

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即市走勢︰

【23：00】【美國經濟數據】美國1月工廠訂單跌1.6% 跌幅少過預期

【22：30】美股周一高開後靠穩，道指升114點，納指升77點或0.7%。

【21：05】【港元滙價】港滙低見7.8499 美元3個月拆息突破5厘

【19：54】【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

【19：04】【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

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【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway 估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金 可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息 以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

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責任編輯︰梁浩碩

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