【美股市況】白宮：正監控市場　目前情況極不穩定　道指跌63點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國爆發銀行危機，白宮經濟顧問Bharat Ramamurti表示，財政部正非常密切地監控矽谷銀行。他表示，這是我們當務之急， 目前「情況極不穩定」。

美國2月非農新增職位31.1萬份，超預期的22.5萬份、2月失業率升至3.6%、勞動參與率升至62.5%，平均時薪按月升0.2%。

矽谷銀行引發市場風險提升，機構建議撤出資金，令危機深化，資金湧入美債避險，美國債息跌穿3.8厘，暫報3.762厘。

美滙指數在經濟數據公布後顯著走弱，跌1%，報104.20。

美國SVB Financial硅谷銀行（美：SIVB，又稱矽谷銀行）大挫6成後，盤前一度再大跌逾60%，融資消息觸發兩度停牌。矽谷銀行尋求融資失敗，正考慮尋求整體出售，消息指有大型金融機構正考慮收購矽谷銀行。

美股開市反覆偏軟，道指跌45點，納指跌0.9%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：12】美國爆發銀行危機，白宮經濟顧問Bharat Ramamurti表示，財政部正非常密切地監控矽谷銀行。他表示，這是我們當務之急， 目前「情況極不穩定」。

【22：00】【SIVB】美國矽谷銀行盤前突停牌 等待消息發布

【21：45】美國硅谷銀行（又稱矽谷銀行）（美：SIVB）大挫6成後，盤前一度大跌逾60%，其後跌幅急收窄。

美股期貨轉升，道指期貨升20點，納指期貨跌0.4%。

【21：30】【美國經濟數據】美國2月非農新增職位31.1萬超預期 失業率升至3.6%

【18：46】【手遊收入】米哈遊《原神》力壓騰訊食雞 海外2月收入冠軍

【18：12】【解構︱京東業績】京東績後遭削目標價 券商料內地消費復甦緩慢、京東首季收入疲軟

【17：23】【科企裁員潮】SEA旗下印尼電商Shopee 據報再裁員500人

【17：09】【B站9626】嗶哩嗶哩3月13日獲納入港股通 成WVR回流中概股首例

【17：03】【SIVB】美國再有銀行出事 矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成

【15：33】【美國制裁】美國據報研封浪潮集團出口禁令漏洞 浪潮數字企業急瀉16%

【15：30】【兩會2023】證監會雷添良：習近平連任有利兩地資本市場融合

【15：18】【芯片股】ASMPT據報獲私募股權公司有意收購 股價轉升2%

【14：56】【TSLA】Tesla據報尋求中日韓材料供應商 以提高4680電池產能

【14：00】【國產ChatGPT】百度文心一言發布倒數一周 據報部分基本功能尚未完成、員工考慮減持？

【12：42】【可持續發展】ING與螞蟻集團簽訂首筆可持續發展表現掛鈎衍生產品 總值4億美元

【12：22】道指期貨跌228點，報32031點，標指期貨跌30點，報3889點，納指期貨跌76點或0.6%，報11931點。

【12：22】【加密貨幣】比特幣一度跌破2萬美元、火幣曾突插九成 孫宇晨：有部分用戶觸發槓桿連環爆倉、目前運作正常

【12：22】【美企業績｜ORCL】甲骨文財年第三季收入增18%遜預期 盤後跌4%

【11：46】【美國加息】美銀：強勁就業及通脹數據將令聯儲局更難達到2%通脹目標 料美元進一步走強

【11：38】【SIVB】美國再有銀行出事 矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮

【10：55】【日圓匯價】日本央行議息如預期按兵不動 每百日圓兌港元徘徊5.75算

【08：44】【美股業績｜GPS】Gap季度收入按年跌6% 股價盤後跌逾7%

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

====以下為3月9日美股市況====

美國就業報告今揭盅，昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬，加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善，略為緩和市場對激進加息的憂慮，美股早段造好 ； 惟中段道指蒸發近200點升幅倒跌，跌幅一度擴大至607點，反映中國概念股表現的金龍指數大跌5.4%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

避險情緒升溫 ， 銀行股和科技股領跌；截至今晨5時（即收市），道指跌543點，報32254點；標指跌73點，報3918點；納指跌237點或2.05，報11338點。特斯拉（Tesla）跌5%，摩根大通瀉5.4%。

美滙指數報105.28，跌0.4%；10年期債息報3.917厘。美30年期按息升至6.73厘，創4個月高 ； 儲局近期多次放鷹，按揭利率仍會保持升勢，不利樓市表現。

紐約現貨金價反彈1%，報1831.7美元；紐約期油跌1.23%，收報75.72美元，布蘭特期油挫1.29%，收報82.66美元。

拜登政府周四公布新預算案，提出向富豪、富裕投資者及企業加稅的建議，尋求在10年內削減3萬億美元赤字。預算案提出向億萬富豪至少徵稅25%，以及把石油及天然氣企業的所得稅率，由21%調高至28%；另外，富裕投資者的資本利得稅率從20%提高近一倍，至39.6%；同時建議徵收股份回購稅，稅率為1%；富人的醫保稅率也上調，以確保醫保計劃有足夠資金運作。

近期美國經濟數據強勁，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，這可能令通脹重臨，除非今日公布的就業數據顯著低於預期，否則儲局很可能在3月會議加息50點子。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：32】小i機器人（美：AIXI）在納斯達克掛牌上市首日跌約3%，報6.62美元，IPO發行價6.8美元。小i集團創始人、董事長兼CEO袁輝在上市儀式中表示，小i的目標是打造中國版ChatGPT

【00：47】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至超過4%。成分股京東跌超10.5%表現最差，金山雲和達達跌超7.8%，拼多多跌6.3%，B站跌5.9%，百度跌5.4%，攜程、微博、阿里巴巴、愛奇藝跌超3.0%，小鵬汽車跌1.7%。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.01%，法股跌0.12%，英股跌0.63%，泛歐STOXX 600指數跌0.22%

【00：42】美股費城KBW銀行指數跌幅擴大至5.3%，創近一年來最大日內跌幅。

【00：38】微軟：ChatGPT當前已在公用雲端平台Azure上的OpenAI服務中可用。

【00：09】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至近4%，成分股京東ADR跌超10%，刷新2022年11月以來即市低點至42.22美元。

【23：57】通用電氣：預計陸上風電業務將在2024年實現盈利，而海上風電則會在2025年開始盈利。

【23：30】美國10年期債息跌至3.96厘，美滙指數跌0.4%，道指升57點、納指升0.4%。

【23：21】美股費城KBW銀行指數下跌4%，創自2022年12月份以來最低。

【22：30】道指升125點，報32923點，納指升0.05%，報11581點，標指升8點，報4000點。

【22：02】美國商務部長雷蒙多：希望能在年底前與包括印度在內的印太經濟框架（IPEF）成員國簽署相關協議

【21：33】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至21.1萬、高於預期 Challenger調查：2月裁員7.78萬、按月跌24%

【18：48】【京東業績】京東有息派 首派末期息0.31美元 上季收入增7.1%、經調整淨利77億人幣勝預期

【18：44】道指期貨跌26點，納指期貨跌0.6%，標指跌10點。

【17：35】【電子消費券】陳茂波明日下午舉行記者會 公布5000元消費券詳情

【17：28】【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

【17：06】【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次 看好投資級別債及美債

【17：03】【新興市場之父】麥樸思：大舉押注芯片股 中美均加大對半導體行業投資

【16：09】【美股焦點】美國3.12進入夏令時間 美股開市將提早至香港時間晚上9時30分

【15：42】【TMT展望】德勤：中國2027年半導體市場規模達238億美元

【12：30】道指期貨跌32點，報32781點，標指期貨跌5點，報3989點，納指期貨跌25點或0.2%，報12202點。

【12：03】【澳洲旅遊】澳洲取消中港澳旅客入境前病毒檢測要求 3月11日起生效

【11：31】【投行困境】野村據報削減日本高管的娛樂開支預算約30% 藉以加大成本控制力度

【10：45】【加密貨幣】Silvergate計劃逐步關閉業務並進行清盤 盤後重挫44%

【10：41】【投行裁員】花旗CFO：將調整投資銀行職位數目 早前市傳裁員少於1%

【10：25】【會計監管】安永否認暫停分拆審計與諮詢業務 正敲定當中細節（第二版）

【10：17】【美國經濟】聯儲局《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善 薪酬升幅料逐步放緩

【08：38】【美國加息】「新債王」岡拉克：料儲局3月加息半厘 美國經濟熾熱令通脹重臨

【08：37】【UBER優步】Uber據悉考慮分拆貨運物流業務 股價盤後升逾1%

【08：14】【蘋果AAPL】蘋果據報將調整國際業務管理層 以更重視印度市場增長

【06：38】【美國加息】鮑威爾再到國會講加息：等明日就業報告、下周二通脹數據

====以下為3月8日美股市況====

美國聯儲局主席鮑威爾重申終端利率可能會高於預期、高利率政策將會維持更長時間。美國2月ADP就業數據超預期，顯示勞動力市場仍然緊張，強化儲局激進加息的預期。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鮑威爾（Jerome Powell）周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，未就利率前景做出任何決定，將繼續觀望數據。美國通脹正在回落，但仍處於相當高的水平。高通脹的原因部分來自極度緊繃的就業市場。如果通脹未能被馴服，後果代價將極其嚴重。他重申今年以來的經濟數據顯示，終端利率將高於預期。聯儲局非常清楚貨幣政策存在滯後性，之前放緩加息步伐，就是為了評估政策滯後性的影響程度。

美股變動不大，道指收市跌58點，收報32798點；標指升0.1%，收報3992點；納指升0.4%，收報11576點。

芝加哥商品交易所（CME）數據顯示，美國本月議息會議加息0.5厘的機會，由講話前不足3成，急升至現時超過8成。投資界亦預期終端利率（Terminal Rate）或要上調至6厘，甚至更高水平，美滙指數高企，報105.69，升0.1%，美10年期債息回報3.991厘。

俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動勝預期，2月增加24.2萬人，高於預期的20萬人，前值為11.9萬人。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：17】谷歌母公司Alphabet（美：GOOG、GOOGL）CFO承諾，公司將提供人工智能服務組合。

【01：14】谷歌（美：GOOG、GOOGL）：將在未來幾周， 將VPN訪問擴展到所有Google One雲儲存服務方案，訂閲起價為1.99美元/月。

【01：04】據美聯社：美國總統拜登的預算案，目標在10年內削減近3萬億美元赤字

【00：57】據《華爾街日報》， 人機交互技術開發公司Humane獲得1億美元融資，並與OpenAI及微軟達成合作夥伴關係。

【00：45】歐洲股市收市漲跌不一，德國DAX30指數漲0.46%，英國富時100指數漲0.13%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數升0.59%

【00：33】市場消息：波音（美：BA）和AI飛行員開發商Shield AI，將在人工智能和自主防禦項目上進行合作

【00：16】凱投宏觀首席經濟學家戴爾斯在報告中說，由於英國目前的通脹率、利率和失業率都高於前幾個月，經濟可能陷入比預期更嚴重的衰退。他說：「我們的預測是，2023年整體實際GDP增長將為-1.3%，而不是普遍預測的-0.8%。」部分下降可能是因為家庭已耗盡用作緩衝的儲蓄，但大部分下降將是由於加息的延遲拖累。

【00：10】英國監管機構公佈的檔案顯示，微軟（美：MSFT）表示，將把動視暴雪（美：ATVI）的《使命召喚》IP授權給索尼（美：SONY）10年

【23：30】美股周三開市後窄幅上落，道指跌55點，納指升0.1%。

【22：32】小非農增幅超預期 觀望鮑威爾講話 道指升17點 納指升0.2%

【22：16】【美國經濟】拜登建議聯邦僱員加薪5.2% 但加幅未追上通漲

【21：37】【業績︱游艇商】法拉帝去年多賺60.5% 末期息5.88歐分

【21：20】【美國經濟數據】美國2月小非農ADP就業人數增24.2萬 超預期｜30年定息按揭6.79厘｜按揭申請增7.4%

【21：08】【港交所388】港交所「敲鑼」慶祝婦女節 推動上市公司成員多元化

【20：20】【港元滙價】港滙再觸7.85弱方 美元3個月拆息驚見5.12厘 金管局將接錢逾百億？

【20：19】【跨境電商】SHEIN據報本月進行融資籌20億美元、估值削逾三分之一 傳下半年赴美IPO、公司否認

【16：32】【adidas】adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收斬半 CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

【15：45】【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油 持股增至22.2%

【14：53】【美股焦點】英特爾據報欲從德國政府再獲約50億歐元 補貼建設芯片廠

【14：51】【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC 將遷往哪一區？

【12：58】【TSLA】馬斯克：下代小型汽車主打自動駕駛 成本僅Model 3一半

【12：50】【美國加息】鮑威爾發言後 3月加息0.5厘機會由三成抽升至幾多？

【12：13】道指期貨升5點，報32869點，標指期貨跌2點，報3987點，納指期貨跌19點或0.2%，報12150點。

【11：52】【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺 單日抽升22%、創辦人身家漲72億元

【10：29】【美國加息】摩根資管：若加息恢復50基點 將讓市場感到困惑並破壞經濟

【09：05】【美國加息】高盛上調儲局峰值利率預測到5.5厘至5.75厘 料7月將會再加息

【09：04】【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」 可回答提問或撰寫營銷郵件

【08：07】【美股焦點】大摩料美國大型科技及網紅股潛在下跌空間達兩成 又稱一些公司可能會破產

【07：30】【美國加息】億萬富翁Griffin：儲局拿鈍刀做手術 貝萊德料美息將升到6厘

【06：43】【美國加息】鮑威爾舌戰議員 通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長 嚇怕環球股滙

====以下為3月7日美股市況====

聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速，美滙指數升穿105關，美股跌幅擴大，道指一度瀉593點。截至今晨5時（即收市），跌574點，報32856點；標指跌62點，報3986點；納指跌145點或1.25%，報11530點。美滙指數彈升1.2%，報105.61，美10年債息報3.971厘。歐股收市挫0.77%，資源和科技股捱沽。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

紐約期油挫3.6%，收報77.58美元，布蘭特期油跌3.4%，收報83.29美元。紐約現貨金挫1.8%。美2年期與30年期債息倒掛幅度續創歷來最闊，息差進一步擴闊，達108.96個基點 ； 孳息曲線持續倒掛，過往曾多次預示經濟衰退來臨。

鮑威爾在國會聽證會上發表講話，提到雖然通脹有所緩和，但回落過程可能崎嶇，政策發揮全面影響仍需要一段時間，將根據即將發布的全部數據以及對經濟增長及通脹前景的影響，逐次會議作出決定，如果有必要，聯儲局準備加快加息步伐。加息會導致對利率敏感的行業需求放緩，歷史告誡不要過早放鬆政策，最終利率水平可能會高過預期。鮑威爾又指不會改變將通脹控制在2%的目標。為了控制通脹，預計之後美國就業市場將出現必要的放緩。

鮑威爾一連兩日出席國會聽證，宜留意他對加息、通脹、經濟前景等看法。

另外，美國民主黨籍國會參議院外交事務委員會主席華納（Mark Warner）表示，12名民主共和兩黨參議員將共同聯署議案，授權商務部長可基於國家安全考量，禁止來自外國的技術，包括中資控制的短片平台TikTok。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：41】歐洲央行管委諾特：預計歐洲央行將在3月後相當長的一段時間內繼續加息

【01：14】SEA（美：SE）漲幅擴大至20%，報78.8美元，公司Q4營收及利潤均超預期。

【00：56】布蘭特原油跌3%，現報83.65美元/桶。紐約原油現跌3.3%。

【00：45】鮑威爾表示，聯儲局很可能在下一次會議，上調對加息周期終端利率的預期。他對參議院金融委員會說：到目前為止，我們看到的數據，而且我們還有其他數據要看，在會議之前我們還有重要的數據要看，這可能表明對終端利率的預期，會高於我們去年12月做出的預測。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.6%，法股跌0.46%，德股跌0.13%，泛歐STOXX 600指數跌0.77%

【00：45】市場消息：湯森路透與黑石集團將聯手拋售2300萬股倫敦證券交易所的股票。

【00：42】紐約期油回落至78美元/桶下方，跌3.09%。布蘭特原油失守84美元/桶，跌幅2.6%。

【00：35】歐元兌美元走低1%，現報1.0572。

【00：34】美國智庫貨幣政策分析的經濟學家、前聯儲局理事Larry Meyer將對美聯儲3月會議的加息預期提高至50個基點。

【00：30】美股持續走低，道指、標指均跌超1%，納指現跌約0.8%，教育股、新能源車股等大多數板塊普遍下跌。

【00：30】澳元兌美元挫2%至0.6596，創去2022年11月21日以來新低。

【00：28】美元指數漲超1.0%，在鮑威爾聽證會期間刷新即市高位至105.40。

【23：48】紐約原油日內跌幅達2.0%，報78.8美元。

【18：05】2年期與10年期美債收益率曲綫倒掛幅度逾100個基點，打破40多年來紀錄。

美國2年期國債收益率自1981年以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點。2年期國債收益率盤中高達4.9974厘，比10年期收益率高出100個基點以上。上一次2年期收益率低於10年期是在去年7月。鮑威爾講話暗示終端政策利率可能需要高於此前預期。利率互換合約價格顯示，3月加息50個基點的概率略高於加息25個基點

【18：05】鮑威爾發表講話前，道指期貨升27點、納指期貨升0.3%

【12：17】【澳洲加息】澳洲連續10次加息 最新加至3.6厘、澳聯儲口風轉鴿？

【12：08】道指期貨升41點，報33492點，標指期貨升8點，報4061點，納指期貨升43點或0.3%，報12367點。

【11：10】【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算 日圓潛在升幅高達60%

【11：09】【美股焦點】Meta據報最快本周再裁減數千名員工

【10：37】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：全球經濟面臨硬著陸風險 今年通脹繼續在高位徘徊

【09：03】【美國加息】摩通戴蒙：俄烏戰爭、中美關係為最關心課題 美國仍有機會避免深度衰退

【06：59】【美國加息】鮑威爾一連兩天國會聽證 前瞻4大要點

====以下為3月6日美股市況====

儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會，以及周五關鍵的勞工數據前，美債息轉升，納指回吐 ，道指升勢縮窄。道指曾升181點，截至今晨5時（即收市），升40點，報33431點；標指升2點，報4048點；納指則跌13點或0.11%，報11675點。美債息先跌後升，10年期債息報3.979厘，美滙指數跌0.18%，報104.34。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

特斯拉（Tesla）今年第二度降低Model S及X在美國的售價，股價跌2%。高盛建議吸納蘋果，蘋果股價升1.85%.

歐元區最新公布1月零售銷售按年跌2.3%，跌幅較預期1.8%為多，按月則升0.3%，升幅亦較預期1%為低。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，數據顯示來自能源、非能源和非食品的大宗商品、全球和國內經濟活動以及供應側瓶頸的壓力有所減弱。他坦言，目前的信息表明通脹壓力仍然很大，但已有一些緩和的跡象出現，央行在3月之後仍需進一步加息。

本周焦點除了鮑威爾兩場國會聽證會，另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

摩根大通CEO戴蒙表示，全球經濟整體上仍處於通脹趨勢中。雖然美國消費者在對經濟前景缺乏信心下支出依舊旺盛，但這種狀況不會一直延續下去。

美國紐約聯儲銀行稱，經歷動盪三年後， 全球供應鏈已恢復正常 ，世界各地面臨的供應壓力均低於正常水平。紐約聯儲的全球供應鏈壓力指數2月為-0.26，自2019年8月以來首次為負。零代表著歷史平均水平，任何方向的變動都標誌著偏離該趨勢的標準差。最大的擾動導致該指數在2021年12月達到4.31的峰值。航運擁堵狀況改善，零部件供應短缺緩解，消費者需求走弱，導致該指數在過去10個月中有7個月走低，最新的數據則反映進一步改善。紐約聯儲表示，大多數因素都帶來顯著的下行貢獻，其中歐洲地區交貨時間產生的負面貢獻最大。

野村將歐洲央行存款利率的終極水平預期，提升至4.25厘。該行並預計歐洲央行將在3月、5月和6月會議上各加息50基點，7月會議上加息25基點。

港股及ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話 料2月非農新增職位顯著回落

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【01：35】市場消息：捷藍航空（美：JBLU）與Spirit Airlines（美：SAVE）的合併交易，最快將在周二面臨美國司法部的反壟斷訴訟。

【01：28】藥廠默克（美：MRK）股價走高，現漲超3%，此前公司表示治療高膽固醇血症的MK-0616抑制劑2B期研究取得積極結果。

【01：26】推特周一發生大面積故障。公司稱進行內部調整帶來一些始料未及的問題，導致部分功能無法正常運行。當前正在努力排除故障修復系統。

【01：02】歐元兌美元漲0.6%至1.0694，為2月21日以來最高水平。

【00：47】歐洲2023年迄今債券發行規模突破5000億歐元，創歷史同期新高。

【00：45】歐股收市個別發展，德股升0.48%，法股升0.34%，英股跌0.22%，泛歐STOXX 600指數跌0.02%

【00：33】石油交易商貢渥集團（Gunvor）：當前全球天然氣市場正在回歸正常。預計在今年夏季，亞洲與歐洲市場的天然氣市場將重現競爭態勢。

【00：33】納斯達克100指數漲超1.1%，成分股ENPH漲4.8%領跑，Align科技漲4.5%，Zscaler漲3.6%，蘋果漲約2.9%，Rivian漲2.8%，美光科技漲2.4%，特斯拉則跌1.1%，ASML跌1.4%，德康醫療跌7.9%目前表現最差。

【00：30】紐約原油期貨漲超0.6%，報80.25美元/桶，為2月中旬以來首次漲穿80美元整數位心理關口。

【00：24】加密貨幣交易所Voyager的破產流程受阻，因監管方在加密貨幣監管規則上存在爭議。美國證券交易委員會（SEC）律師正在對Voyager提議的破產計劃提出抗訴。Voyager案的主審法官則不讓SEC因破產事件而對其加密貨幣諮詢業務處以罰款。

【23：59】英國首相發言人Blain表示：脫歐協議投票的日期還沒有確定，將繼續與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）交談。另方面，北愛爾蘭統一民主黨設立了諮詢小組，以評估英國脫歐的「溫莎框架」。

【23：06】Snap股價盤初上漲11%，站上200天移動平均綫

【23：00】【美國經濟數據】美國1月工廠訂單跌1.6% 跌幅少過預期

【22：30】美股周一高開後靠穩，道指升114點，納指升77點或0.7%。

【21：05】【港元滙價】港滙低見7.8499 美元3個月拆息突破5厘

【19：54】【證監會】證監會禁止花旗環球金融前負責人重投業界 為期10年

【19：04】【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

【17：42】【虛擬貨幣】WSJ：幣安早計劃逃避美國監管 中國員工或可接觸美國用戶數據

【17：15】【微博大股東】新浪據報接近簽署由高盛牽頭的31億元銀團貸款

【15：05】【跨境電商】Temu冒起搶攻SHEIN市場 美國速食時裝市場由兩家中資公司主導？

【14：10】【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、滙豐環球：中央為實現經濟增長目標預留更大空間

【13：03】【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元

【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway 估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金 可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息 以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩