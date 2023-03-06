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【美股動態】道指期貨升25點、納指期貨升0.4%　本周聚焦大小非農數據（不斷更新）

股市 12:25 2023/03/06

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美股期貨周一於亞洲時段向好，道指期貨升25點，納指期貨升47點或0.4%。美國今日將會公布1月耐用品訂單終值、1月工廠訂單。至於本周焦點將落於儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）出席的兩場國會聽證會。另外，美國周三將會公布「小非農」ADP就業人數變動，周五公布2月非農數據。

港股及ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落

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即市走勢︰

【12：22】【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway　估值或達100億美元

【12：19】【對沖基金】橋水正籌備一些新基金　可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

【12：05】道指期貨升25點，報33439點，標指期貨升8點，報4058點，納指期貨升47點或0.4%，報12358點。

【11：42】【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股　「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【09：02】【儲局官員】戴利：儲局或需進一步加息　以抑通脹高企

【08：16】【中美角力】美國據報接近完成制定禁令　限制投資中國先進技術

【07：51】【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元　料下月秘密提交申請

【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

即睇美股收市︰

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    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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