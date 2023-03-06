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【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway　估值或達100億美元

股市 12:22 2023/03/06

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【Subway賣盤】高盛分支、貝恩資本等據報擬競購Subway　估值或達100億美元

美資三文治快餐連鎖Subway於2月中宣布求售，並委任摩根大通作顧問。英國天空新聞報道，高盛（美：GS）旗下資產管理部門、貝恩資本、TPG、TDR Capital 等私募資本都有意競購Subway，估值料約100億美元。高盛、貝恩資本等未有回應傳聞。

雖然Subway多年未有上市，但旗下全球分店網絡逾3.7萬間，在美國本土分店數目甚至多於星巴克和麥當勞。

公司最新表示，因應成本上升和同業競爭加劇，正在探索賣盤選項，但補充最終未必成事。

Subway 近年本土惹爭議  去年同店銷售增長9%

美國近年本土快餐大戰不絕，Popeyes、Chick-fil-A 不斷加劇競爭，Subway近年本土屢起爭議，雖然Subway加盟店入場費只是麥當勞3分之一，但公司被指要求分店必須每天營業13小時，變相令較僻靜地區的員工須超時工作，同時Subway向特許經營店抽取總銷售額8%的比例也被斥過高。

Subway 本土分店數也由高位2.5萬間回落至2021年底約2.11萬間，同年同店銷售額較2019年疫情前增7.5%，2022年再按年增長9.2%，但有分析指經計入美國通脹因素後，實際人流和消費量並沒有明顯提升。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

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【快餐連鎖店】Subway據報正探討出售　估值或超過100億美元

【美股業績】麥當勞上季盈利超預期　警告短期通脹壓力持續

編輯：麥德銘

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