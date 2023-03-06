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【對沖基金】橋水正籌備一些新基金　可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

股市 12:19 2023/03/06

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【對沖基金】橋水正籌備一些新基金　可抵禦熊市兼能產生與股票走勢相反的回報

外電報道，據監管文件顯示，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）近月正籌備一隻新投資策略基金，目前已募集至少8億美元。

管理資產約1450億美元的橋去於年7月推出「防守性跑贏大市」策略基金，消息人士指，有關策略是希望能抵禦股票熊市，同時產生與股票走勢相反的回報，意味若股市下跌，有關基金的利潤將會增加。自去年7月以來，橋水已推出兩隻採取有關策略的投資工具，據截至10月底的監管文件顯示，合共募集8.36億美元。

橋水達里奧押注聯儲局年內不寬鬆【下一頁】

消息稱，橋水最初只邀請少部分客戶成為基金發售時的種子投資者，但現在有意將有關策略推廣至更多投資者。

橋水旗艦基金Pure Alpha上年回報9.5%，跑贏環球股票指數，但卻跑輸部分競爭對手的宏觀基金。

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編輯：陳韻妍

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