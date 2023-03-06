【iPhone新色】將推出春季新色？　黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus機款曝光

蘋果（Apple）近年推出新iPhone後，都會加推iPhone新配色，再掀起市場熱話以及帶動iPhone銷情。例如以往就在3月春季期間突襲，為iPhone 12系列加推紫色，以及iPhone 13 Pro加推「松嶺綠」色等。

外媒MacRumors引述多位消息人士透露，Apple將在本周舉行新品活動，並可能與iPhone 14系列的新色有關。按照慣例，Apple通常在大型發布會約一星期前發出邀請函，惟Apple目前尚未有任何動作，因此不確定有活動的形式是甚麼，亦不排除Apple將會以新聞稿發布或者突襲上架方式公開新品。

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據日本網站Macotakara引述微博爆料達人消息，Apple準備在iPhone 14、iPhone 14 Plus加入黃色的春季新色。另一知名爆料達人ShrimpApplePro在上月就提及iPhone 14系列將有新配色，不過就預計是偏暗黃色調，與過去iPhone 11的亮黃色略有不同。

責任編輯：張寶燕

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