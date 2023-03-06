▲ 【電動車】吉利極氪：極氪009訂單表現超出預期 正全力解決供應鏈短缺問題

吉利 （00175） 旗下的電動車品牌極氪智能科技副總裁趙昱輝表示，交付等待周期預計需要2至3個月，正在全力解決動力電池、部分芯片供應鏈短缺帶來的影響。

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極氪智能科技副總裁趙昱輝表示，極氪009上市以來，訂單表現超出預期。現階段，搭載麒麟電池的極氪009車型交付等待周期預計需要2至3個月，正在全力解決動力電池、部分芯片供應鏈短缺帶來的影響。他指，伴隨極氪工廠改造升級的完成，將盡快解決極氪009一車難求的情況。

2022年11月，極氪首款純電MPV 009正式上市，搭載寧德時代CTP 3.0麒麟電池等配置，於2023年1月開啟交付。

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編輯：姚卓然