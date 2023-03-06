▲ 【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股 「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

瑞士信貸近年陷入連番醜聞，於去年10月公布轉型大計，但有長期股東卻不賣帳，連月清出所有持股。去年8月仍持有瑞信約一成股份的 Harris Associates，其副主席David Herro最新接受外電訪問時稱，自去年10月瑞信要求股東加注40億瑞士法郎，並讓沙特國家銀行成為最大股東後，公司逐步減持瑞信股權。

據最新文件，Harris Associates今年一月的瑞信持股已降至5%，Herro稱，最新已出售所剩瑞信股份。

Herro稱，瑞信去年財富管理規模大減，未來前途成疑，並稱：

我們有很多其他投資選擇。利息上漲代表其他歐洲金融機構正走向另一方向。正當其他同業正在製造新資本，為何要繼續投資正在消耗資本的機構？

瑞信去年第四季資管規模流失逾1100億瑞士法郎（折合約9,229億港元）。

瑞信回應指，該行正按計劃調整策略，會繼續專注於執行計劃，確保瑞信可為持份者帶來可持續的價值。

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編輯：麥德銘