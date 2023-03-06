比利時婦16年前殺5兒女 揀於兒女死忌安樂死

比利時一名56歲婦人16年前殺死五名兒女後自殺不遂，被判入獄多年後轉送精神病院。婦人以遭受無法忍受的身心痛苦為由，最終選擇於兒女死忌安樂死。

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比利時婦人萊爾米特（Genevieve Lhermitte）於2007年2月28日，趁丈夫前往摩洛哥探望父母時，用菜刀割喉方式殺死年齡介乎3歲至14歲的一子四女。

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然後萊爾米特試圖自殺但失敗，便向當地緊急服務部門求助。

外界以往視萊爾米特為完美的母親，萊爾米特曾於庭上剖白心聲，指她於丈夫外出後要獨力照顧五名子女，感到絕望和陷入困境。

她形容自己曾給予丈夫一個兒子，但卻殺了他。她因犯了過錯失去所有兒女，作為懲罰她將受苦至生命盡頭。

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她於2008年被判入獄，2019年轉送至精神病院。當地法律允許民眾，在患有無法治癒及忍受的身心痛苦下選擇安樂死。

萊爾米特的律師指，她通過上述程序並收集醫學意見後獲准安樂死，最終於上月28日、即其五名子女逝世16周年當日完成安樂死。

律師認為萊爾米特選擇當日安樂死，其一是象徵性尊重其離世兒女，其二則是完成其希望在殺死兒女後自殺的心願。

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責任編輯：鄭錦玲