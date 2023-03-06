  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】雷軍：小米汽車預計明年上半年量產

股市 11:37 2023/03/06

分享：

分享：

【小米1810】雷軍：小米汽車已經完成冬季測試　預計明年上半年量產

據內媒報道，小米 （01810） 董事長雷軍表示，小米造車進展超預期，最近已經順利完成了冬季測試，預計將會在明年上半年實現量產。小米現跌1.6%，報12.4元。

雷軍在全國人大代表在北京團全體會上表示，自己有一半的時間花在汽車業務上，2022年汽車等新業務投入超過30億人民幣，汽車研發團隊超2300人。

汽車製造方面，小米在北京亦莊鎮自建了汽車基地，分別有銷售總部、研發總部，計劃分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠，預計2024年首車將下線並實現量產。

此前有消息稱，小米第一款車為中型溜背式轎車，分為兩個版本，內部討論方案為一個版本定位26萬至30萬元人民幣區間，另一個版本在35萬元人民幣以上，價格上較豪華車為之便宜。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：

【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化

【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單　雷軍、多名芯片專家上榜（附表）

【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務　爭取15至20年進入世界前五

編輯：姚卓然

港股 雷軍 汽車 小米
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股　「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

下一篇文章

【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】電視廣播再升逾兩成　ATM個別發展　恒指反覆向好（不斷更新）
【港股市況】電視廣播再升逾兩成　ATM個別發展　恒指反覆向好（不斷更新）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款