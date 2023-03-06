【小米1810】雷軍：小米汽車預計明年上半年量產

▲ 【小米1810】雷軍：小米汽車已經完成冬季測試 預計明年上半年量產

據內媒報道，小米 （01810） 董事長雷軍表示，小米造車進展超預期，最近已經順利完成了冬季測試，預計將會在明年上半年實現量產。小米現跌1.6%，報12.4元。

雷軍在全國人大代表在北京團全體會上表示，自己有一半的時間花在汽車業務上，2022年汽車等新業務投入超過30億人民幣，汽車研發團隊超2300人。

汽車製造方面，小米在北京亦莊鎮自建了汽車基地，分別有銷售總部、研發總部，計劃分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠，預計2024年首車將下線並實現量產。

此前有消息稱，小米第一款車為中型溜背式轎車，分為兩個版本，內部討論方案為一個版本定位26萬至30萬元人民幣區間，另一個版本在35萬元人民幣以上，價格上較豪華車為之便宜。

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編輯：姚卓然