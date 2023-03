Chris Rock嘲梅根控英王室歧視 「大家都想知個B咩膚色」

美國喜劇演員Chris Rock近日在最新表演中,諷刺梅根(Meghan Markle)指控英國王室有種族歧視,笑指黑人亦想知道,她與哈里(Prince Harry)的子女會是甚麼膚色。

Chris Rock在上周六(4日)的特別演出中直言,哈里梅根的所謂指控只是家庭內部問題,而不是種族歧視。

Chris Rock笑稱,自己十分了解梅根的困境。他指梅根身為黑人女性,希望獲得白人夫家的認可,確實十分困難。但白人女性想獲黑人外家接受,難度明顯更高。

Chris Rock戲稱,如果黑人想獲得白人親家認同,最好是與Kardashian家族聯姻,笑稱「他們接受所有人」。

梅根曾在美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問中指控,王室曾有種族歧視言論,稱大仔阿奇(Archie)出世前,有王室成員談論兒子出生時膚色將會有多深。

Chris Rock嘲諷,言論根本不是種族歧視,稱

「因為即使是黑人亦想知道二人兒子膚色有多深。」( because even black people want to know how brown the baby going to be.)