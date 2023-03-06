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Chris Rock嘲梅根控英王室歧視 「大家都想知個B咩膚色」

環球社會熱點 12:00 2023/03/06

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美國喜劇演員Chris Rock近日在最新表演中，諷刺梅根（Meghan Markle）指控英國王室有種族歧視，笑指黑人亦想知道，她與哈里（Prince Harry）的子女會是甚麼膚色。

【英國王室】哈里梅根確認收到查理斯邀請 未決定是否去加冕禮 【下一頁】

Chris Rock在上周六（4日）的特別演出中直言，哈里梅根的所謂指控只是家庭內部問題，而不是種族歧視。

Chris Rock笑稱，自己十分了解梅根的困境。他指梅根身為黑人女性，希望獲得白人夫家的認可，確實十分困難。但白人女性想獲黑人外家接受，難度明顯更高。

Chris Rock戲稱，如果黑人想獲得白人親家認同，最好是與Kardashian家族聯姻，笑稱「他們接受所有人」。

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【英國王室】哈里稱戀上梅根助認清自身 部分英軍不支持阿富汗戰爭 【下一頁】

梅根曾在美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問中指控，王室曾有種族歧視言論，稱大仔阿奇（Archie）出世前，有王室成員談論兒子出生時膚色將會有多深。

Chris Rock嘲諷，言論根本不是種族歧視，稱

「因為即使是黑人亦想知道二人兒子膚色有多深。」（ because even black people want to know how brown the baby going to be.）

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責任編輯：吳漢培

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