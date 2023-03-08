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【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

股市 23:09 2023/03/08

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【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀

領展 （00823） 供股進入直路，股價除淨後，周四（3月9日）將開始供股權買賣。持有領展股份的股東，可於3月9日至3月16日期間，在公開市場上買賣供股權。散戶即使沒有持有領展股份，也可以在領展供股權買賣期間，買入供股權。據聯交所通告，領展供股權的股份代號為 （02915） ，投資者可以在券商App搜尋 （02915） ，查看領展供股權報價。

今次領展供股採取「五供一」方式供股，即每5股便供1股，持有一手（100股）領展，便需要供股20股。以供股價44.2元計，持有一手領展，大約要斥資884元供股。過去3年，領展每股合共派發8.8285元股息，意味持有一手領展，約收息882.85元。

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每份供股權價值最新理論值0.92元

若投資者有意買入額外供股權或沽出手上供股權，可以參考領展供股權的理論價值，現時領展股價報價已除權，以周三（8日）收報48.8元，以及44.2元供股價計，每份供股權理論上價值約0.92元。

每份供股權理論價值=（48.8-44.2）/5=0.92

以領展每手100股將獲分20份供股權計，意味領展一手黨的供股權價值總計18.4元，若計及交易最低佣金、印花稅、結算費等開支，一手黨沽出供股權或得不償失。

領展股價下滑 供股權理論價縮水

值得留意是，領展於2月9日公布供股計劃當日股價收報62.8元，前復權計算的話，領展當日理論除權價為59.7元，以此推算，領展當日供股權理論價曾達約3.1元，然而，其後領展股價下滑，連累供股權理論價縮水。

參與領展供股　等於放棄3年股息

以此計算，若散戶參與是次供股，變相將過去3年收取的股息，全數歸還給領展。

持有領展股份的散戶，在領展供股權買賣期間，可以有3個選擇：（1）買入額外供股權，將手上的碎股（20股），湊夠成一手（100股）；（2）沽出手上供股權套現；（3）不沽出供股權，但又不供股，持股將被動地被攤薄。

專題影片
【財經Hot Talk】領展供股權周四到手　如何把握機會避碎股？

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記者：陳韻妍

港股 個股分析 沽出 買入 除淨 領展 供股
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