  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 11:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀

股市 11:22 2023/03/06

分享：

分享：

【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀

領展 （00823） 供股進入直路，股價除淨後，周四（3月9日）將開始供股權買賣。持有領展股份的股東，可於3月9日至3月16日期間，在公開市場上買賣供股權。散戶即使沒有持有領展股份，也可以在領展供股權買賣期間，買入供股權。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

今次領展供股採取「五供一」方式供股，即每5股便供1股，持有一手（100股）領展，便需要供股20股。以供股價44.2元計，持有一手領展，大約要斥資884元供股。過去3年，領展每股合共派發8.8285元股息，意味持有一手領展，約收息882.85元。

參與領展供股　等於放棄3年股息

以此計算，若散戶參與是次供股，變相將過去3年收取的股息，全數歸還給領展。

持有領展股份的散戶，在領展供股權買賣期間，可以有3個選擇：（1）買入額外供股權，將手上的碎股（20股），湊夠成一手（100股）；（2）沽出手上供股權套現；（3）不沽出供股權，但又不供股，持股將被動地被攤薄。

【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

開市追揸沽
【開市追揸沽】解讀兩會GDP增長目標 京東績前追唔追？

相關文章：【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨　揸領展成本不高、供得過

相關文章：【領展供股】領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子！

相關文章：【領展供股大行點睇】券商指領展供股是合理決定但時機不佳、後市睇3因素　多家券商調低評級及目標價（附目標價）

記者：陳韻妍

港股 個股分析 沽出 買入 除淨 領展 供股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【小米1810】雷軍：小米汽車預計明年上半年量產

下一篇文章

【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右　一文看清大行解讀、摩通朱超平看好3大投資主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」（第二版）
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
【港股市況】電視廣播再升逾兩成　ATM個別發展　恒指反覆向好（不斷更新）
【港股市況】電視廣播再升逾兩成　ATM個別發展　恒指反覆向好（不斷更新）
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款