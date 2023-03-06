▲ 【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣 散戶有3個選擇可以揀

領展 （00823） 供股進入直路，股價除淨後，周四（3月9日）將開始供股權買賣。持有領展股份的股東，可於3月9日至3月16日期間，在公開市場上買賣供股權。散戶即使沒有持有領展股份，也可以在領展供股權買賣期間，買入供股權。

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今次領展供股採取「五供一」方式供股，即每5股便供1股，持有一手（100股）領展，便需要供股20股。以供股價44.2元計，持有一手領展，大約要斥資884元供股。過去3年，領展每股合共派發8.8285元股息，意味持有一手領展，約收息882.85元。

參與領展供股 等於放棄3年股息

以此計算，若散戶參與是次供股，變相將過去3年收取的股息，全數歸還給領展。

持有領展股份的散戶，在領展供股權買賣期間，可以有3個選擇：（1）買入額外供股權，將手上的碎股（20股），湊夠成一手（100股）；（2）沽出手上供股權套現；（3）不沽出供股權，但又不供股，持股將被動地被攤薄。

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記者：陳韻妍