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【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？

股市 11:33 2023/03/16

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【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣

領展 （00823） 供股進入直路，股價除淨後，領展供股權 （02915） 今日（3月16日）最有一日買賣。持有領展股份的股東，可於3月9日至3月16日期間，在公開市場上買賣供股權。散戶即使沒有持有領展股份，也可以在領展供股權買賣期間，買入供股權。投資者可以在券商App搜尋 （02915） ，查看領展供股權報價。

今次領展供股採取「五供一」方式供股，即每5股供1股，持有一手（100股）領展，便需要供股20股。以供股價44.2元計，持有一手領展，大約要斥資884元供股。過去3年，領展每股合共派發8.8285元股息，意味持有一手領展，約收息882.85元。

以此計算，若散戶參與是次供股，變相將過去3年收取的股息，全數歸還給領展。

每份供股權價值最新理論值3.6元

若投資者有意買入額外供股權或沽出手上供股權，可以參考領展供股權的理論價值。現時領展股價報價已除權，以供股權交易前一日（3月8日）領展正股收報48.8元，以及44.2元供股價計，每份供股權首日理論價值是現價和供股權的差距，即約4.6元。

  領展正股收市價（元） 領展供股權理論值（元） 領展供股權收市價（元）
3月8日（星期三） 48.8 4.6 -
3月9日（星期四）
首日交易		 48.0 3.8 3.64
3月10日（星期五） 47.5 3.3 3.09
3月13日（星期一） 48.7 4.5 4.22
3月14日（星期二） 48.65 4.45 4.15
3月15日（星期三） 48.5 4.3 4.08
3月16日（星期四） 49.55（截至11時半） 5.35 5.31

因應領展正股貼近供股價，而且供股權只有少許水位，情況類似「末日期權」，本周價格勢將極為波動

避開領展「碎股」有何方法？

領展股東有4大選項：

  • 1）按認購價44.2元，行使供股權。若非持有5手或其倍數手數的領展，便會產生「碎股」
  • 2）出售全部或部分領展供股權
  • 3）申請未獲承購的任何供股基金單位，若獲分配額外供股權，可按供股價44.2元額外供股
  • 4）不供股、不買賣供股權，供股權到期將失效，且不獲補償

值得注意是，領展供股權2915的每手買賣單位為100份，與領展823正股手數相同，所以若領展股東本身持有股數少於5手，難以使用領展供股權交易，來避免碎股。只能靠申請額外供股權或不作任何行動，才能避開。

若股東持有逾5手領展，不想全數供股或留有碎股，則考慮賣出部分供股權，再申請額外供股權。

在完成供股事項後，領展會在3月30日至4月24日期間，委任一名指定經紀按領展每個基金單位的市場價格，為買賣碎股基金單位提供對盤服務。

領展股價下滑 供股權理論價縮水

值得留意是，領展於2月9日公布供股計劃當日股價收報62.8元，除權價折合為59.7元。以此推算，領展當日供股權理論價曾達約15.5元。然而，領展股價近一個月下滑，連累供股權理論價縮水。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】領展供股權周四到手　如何把握機會避碎股？

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