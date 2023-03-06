【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右　一文看清大行解讀、美銀指中央對房地產取態出現微調

▲ 【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、摩通朱超平看好3大投資主題

人大、政協兩會在北京舉行，中國政府工作報告將2023年經濟增長目標設為5%左右，較投資界普遍預期來得保守。投資界普遍解讀，保守增長目標是為中央希望管理各界預期，未來政策繼續集中在確保高質素增長，而非大規模刺激經濟。本文綜合最新投資界對兩會最新經濟消息的解讀。

美銀：政府將重點放在支持基本及升級房地產需求

美銀指，中央的經濟增長目標較該行預期保守，而且沒有公布任何大型刺激經濟措施，估計未來會因應經濟數據情況，才推出支持措施，但工作報告對於房地產政策有較支持的口徑，而且重點表示支持平台經濟及民營企業，預期未來財政刺激措施會較溫和。

美銀稱，工作報告內剔除了「房是用來住，不是用來炒」的句子，並將以取代為房地產市場更平穩發展，反映當局將焦點由壓抑投機，轉為支持需求，同時政府將重點放在支持基本及升級房地產需求，亦意味未來將會降低按揭息率。

摩通朱超平：看好三大長期主題概念

摩通資產管理全球市場策略師朱超平預料，中國今年會繼續以投資關鍵基建項目作為經濟增長的穩定劑，尤其重視可助工業升級的項目。與此同時，他認為政府工作報告著墨於支持私人企業和消費者信心，相信政策走向會過度刺激，令未來增長更可持續。

朱超平認為，中資股近月已有明顯反彈，但認為2月股市表現轉弱，反映投資者信心尚未大幅反彈。因應看好大部分行業增長前景強勁，政府仍有空間推出政策刺激經濟，對中資股看法正面，會繼續看好具長期主題概念的行業可跑贏大市，包括技術自主、綠色發展和消費升級概念。

ING彭藹嬈：經濟焦點為ESG及科技發展 提防過熱

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，政府意識到外圍經濟疲弱會爲内地出口相關的行業帶來挑戰，而今年經濟的焦點會是環境、社會及治理 （ESG） 及科技自立自强，但政府向上述行業提供的支持持續超過三年，或有機會導致行業過熱，以往例子包括太陽能發電板及房地產，在得到政府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

她認為，今年新發行地方政府專項債券3.8萬億元的目標規模較ING預測的4萬億元人民幣少，為基建投資的速度帶來啓示。去年政府錄得高達GDP 8%至9%的財政赤字，是今年發債規模低於預期的主要原因。政府希望利用經濟復甦減慢財政赤字擴大。

彭藹嬈更詳細看法可見【下一頁】

瑞銀汪濤：新政府上台後料有更多具體政策支持

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中央的經濟增長目標與該行的基準預測一致，貨幣政策保持溫和積極的支持基調，同時政府提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，時政府提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，但並未提及全國性的大規模消費刺激或收入補貼，預期新一屆政府上台後，或推出更多具體的政策支持。

瑞銀將2023年及2024年中國GDP增速預測，從4.9%和4.8%分別上調至5.4%和5.2%。汪濤指，近期經濟重啟的速度較該行預期更快，市場所擔心的第二波疫情並未兌現。

汪濤更詳細觀點可見【下一頁】

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