▲ 【HSBC滙豐】滙豐：環球支付是業務DNA一部分、投放資源拓電子支付 「實時性對客戶非常重要」

疫情驅使企業加快數碼化步伐，滙豐環球支付方案部主管Manish Kohlii接受本報專訪時表示，環球支付是滙豐業務DNA的一部分，集團的策略是建立全面數碼化交易生態系統，並提供不同的嶄新服務方案，方便客戶處理本身的交易，例如利用API技術讓客戶可在全面融合的模式下管理資金，並進行24/7實時支付及收款。

平均每秒處理約140宗交易

Manish Kohl表示，疫情下客戶採用新的業務模式，他們更願意使用數碼化支付方案，故滙豐擔當世界各地企業的「超級聯繫人」，連接香港中小企以至跨國企業，目前滙豐環球支付方案部（Global Payments Solutions）為客戶處理全球超過55個市場、逾150種貨幣的支付交易，牽涉集團約45%的存款，平均每秒處理約140宗交易。

他認為，電子支付是數碼經濟中非常重要的一環，滙豐投放資源於電子支付的三大發展重點：（1）善用API加強互動；（2）實時支付；（3）有效運用數據。「實時性對客戶來說非常重要，現時我們已參與接近30個市場的實時支付系統，包括香港的轉數快。」

Manish Kohli指，數據對客戶來說是非常有效的分析工具，現時滙豐有不少客戶都經營跨國業務，讓他們可以實時查閱全球不同市場、不同貨幣的結餘，而且集團更提供現金預測（cash forecasting）等工具，助客戶分析和估算現金狀況的走向。「希望能在客戶進行支付時，為他們提供可以協助他們作出決定的有用資訊，同時顯示數據應用和分析的轉型。」

【專訪全文可看此】

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記者：陳韻妍