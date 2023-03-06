【召回Tesla電動車】Tesla Model Y椅背未固定　同月二度召回車輛

▲ Tesla正回收3,470輛2022至2023的Model Y型號車輛，指後排椅背的螺栓未被完全固定。

早前預告將推出Master Plan 3計劃的Tesla，提到期望在2030年前生產電動車2,000萬輛等宏大目標。然而，Tesla近日再次就車輛的出廠問題進行回收，為二月第二次召回有問題電動車。

Tesla正回收3,470輛2022至2023的Model Y型號車輛，指後排椅背的螺栓未被完全固定。美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Administration）稱，未固定的螺栓會在碰撞時使安全帶的作用減弱，造成安全隱患。

在二月下旬Tesla交予美國國家公路交通安全管理局的回收報告指出，約有4%車輛受影響。而自去年12月起，Tesla收到5宗有關螺栓的保養個案，但全都不涉及人命傷亡。

Model Y型號車輛後排椅背各由4個螺栓固定，但在生產過程中，某些車輛椅背框架和下層座椅架有一或多於一個螺栓沒有按規格扭緊。Tesla稱會對螺栓進行檢查，如有需要會向車主郵寄通知書，替其免費進行維修。

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美國國家公路交通安全管理局分析指，Tesla的自動駕駛功能造成了不合理的安全風險，該功能在司機發現前，已有機會允許車輛在十字路口違反交通規則。

責任編輯：歐朗欣

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