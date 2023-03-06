▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：新政府上台後料有更多具體政策支持 調升今年中國GDP增長預測至5.4%

中央將2023年經濟增長目標設定在5%左右，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中央的經濟增長目標與該行的基準預測一致，貨幣政策保持溫和積極的支持基調，同時政府提出把恢復和擴大消費擺在優先位置，但並未提及全國性的大規模消費刺激或收入補貼，預期新一屆政府上台後，或推出更多具體的政策支持，而政策性銀行對基建投資的信貸支持還有進一步擴大的空間，財政貨幣等政策要實現「統籌運用」，更多地方政府也可能推出擴大消費的具體政策措施。

瑞銀將2023年及2024年中國GDP增速預測，從4.9%和4.8%分別上調至5.4%和5.2%。汪濤指，近期經濟重啟的速度較該行預期更快，市場所擔心的第二波疫情並未兌現，迄今為止疫情感染高峰對供給側和生產端的擾動較為有限。

房地產方面，近期30個大中城市房地產銷售已反彈至接近2019年農曆年同期水平，表明房地產銷售觸底反彈可能早於預期。汪濤稱，海外經濟增長較此前預期更有韌性，內地政策支持也有可能會進一步加碼。2023年初的CPI通脹遠低於此前預期，但瑞銀預計未來幾個月經濟重啟將推動多項服務業價格上漲，惟仍將2023年全年CPI預測從此前的3%下調至2.5%。

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編輯：陳韻妍