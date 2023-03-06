美國參議員將推跨黨派新法案 為封殺TikTok鋪路

美國眾議院外交事務委員會上周通過法案，授權總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok，目前有待參眾兩院表決。有參議員將推出跨黨派法案，為封殺TikTok等涉及外國技術的平台鋪路。

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屬民主黨的參院情報委員會主席沃納（Mark Warner）周日（5日）透露，他對TikTok平台上的内容深感憂慮，包括平台獲取美國人的數據但無法保證數據安全，更擔心TikTok可能變成宣傳工具。

沃納表示，他與參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）正制定一項跨黨派法案，料本周内提出新法案。

據悉，兩人草擬中的法案針對進駐美國的外國技術，會提出一個系統化方法，確保當局在必要時可限制甚至禁用這些技術。

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眾院外交事務委員會上周三（1日）雖以24票對16票，通過授權拜登禁止TikTok的法案，但全數投支持票的均為共和黨人，未有民主黨委員會成員投支持票。

即使法案在共和黨人控制的眾院獲得通過，也不代表政府會立刻下禁令。參院目前由民主黨人控制，部分民主黨人已表明反對。

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責任編輯：鄭錦玲