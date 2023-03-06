▲ 【兩會2023】ING彭藹嬈：中國今年GDP增長目標較市場預期為低 經濟焦點為ESG及科技發展

内地將2023年經濟增長目標定在5%左右，較市場預期低。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，政府意識到外圍經濟疲弱會爲内地出口相關的行業帶來挑戰，而今年經濟的焦點會是環境、社會及治理 （ESG） 及科技自立自强。

她表示，今年新發行地方政府專項債券3.8萬億元的目標規模較ING預測的4萬億元人民幣少，為基建投資的速度帶來啓示。去年政府錄得高達GDP 8%至9%的財政赤字，是今年發債規模低於預期的主要原因。政府希望利用經濟復甦減慢財政赤字擴大。

該行認爲今年基建投資會側重於科技及ESG，包括更多交通基建項目，而只有完成統籌或已開始的項目會動工。一般情況下，基建項目的確實計劃會在兩會結束後一至兩個月後公佈，而人事變動或引致地方政府更精準的措施和績效相關的公佈。

科技、ESG料增長較快 惟提防行業過熱

彭藹嬈表示，政府工作報告中强調了科技和ESG對經濟長期增長的重要性，也突顯了政府對綠色發展的重視。科技和ESG行業將吸引更多來自政府和民間的投資。除了消費驅動的經濟復甦，科技和ESG領域的投資也值得留意，預期行業增長速度會較快。但政府向上述行業提供的支持持續超過三年，或有機會導致行業過熱。以往例子包括太陽能發電板及房地產，在得到政府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

整體而言，她認為，中央政府認識到内地經濟今年所面臨的優勢和劣勢，沒有過分樂觀也沒有增加開支刺激經濟，並更專注長期的經濟增長挑戰。該行認爲中國今年達成經濟目標的難度不大。

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編輯：姚卓然