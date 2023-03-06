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【燃氣股】中國燃氣斥約16.9億元人幣增持呼市中燃　完成交易後接近獨資持有

股市 08:46 2023/03/06

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【燃氣股】中國燃氣斥約16.9億元人幣增持呼市中燃　完成交易後接近獨資持有

中國燃氣 （00384） 公布，旗下全資附屬公司中燃投資收購呼市中燃之約32.4%股權，代價為約16.9億元人民幣，交易完成後，集團對呼市中燃持股約96.5%，接近獨資持有呼市中燃。

集團指，完成交易前，呼市中燃為集團之附屬公司，由集團、賣方及內蒙古國有資本運營分別持有約64.1%、約32.4%及約3.5%的股份。完成交易後，呼市中燃將由集團持有約96.5%股權，剩下的約3.5%股權由內蒙古國有資本運營持有。集團指，通過進一步增持股權，使得集團接近獨資持有呼市中燃，可以進一步強化對呼市中燃在投資、運營以及企業管理等全面管控。

呼市中燃主要從事城市燃氣業務相關的燃氣管道安裝、維修、燃氣供應及銷售服務，經營區域包括呼和浩特市及周邊七個縣及開發區。

中國燃氣表示，呼市中燃的經營業績與盈利能力良好，增持股權後有利於提升集團經營與財務表現。呼和浩特市作為內蒙古自治區的省會城市，經濟發展潛力和空間巨大，工商業天然氣需求以及居民冬季取暖用天然氣需求強勁。

同時，呼和浩特市周邊城市發展潛力高，呼市中燃憑借其良好的政企關係及用戶服務質素，將繼續增加城市周邊新項目的獲取與投資，為集團的持續與健康發展做出貢獻。


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編輯：姚卓然

港股 增持 天然氣 經濟 燃氣股 內蒙古自治區 中國燃氣（00384）
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