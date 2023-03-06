【港股市況】恒指黑期跌3點　道指期貨跌41點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約54點，恒指料開報20622點。滙豐 （00005） ADR折合報58.46元，較港收市價高0.46元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報369.87元，較港收市價高2.27元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.01元，較港收市價高0.01元或0.02%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：03】中國資源交通 （00269） 今早復牌。

【08：46】【燃氣股】中國燃氣斥約16.9億元人幣增持呼市中燃 完成交易後接近獨資持有

【08：24】【盈喜盈警】石四藥料去年溢利增長40%至45% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：08】恒指黑期跌3點，報20539點，道指期貨跌41點，報33373點。

【08：07】港交所 （00388） 上周五宣布3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。據深交所最新公告，3月13日迎來北水的外國公司有新秀麗 （01910） 、歐舒丹 （00973） 、金界控股 （03918） 、兗煤澳大利亞 （03668） ，可留意相關股份今早表現。

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容 港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍 北向增逾千隻A股

【08：00】【大行看法】梁振輝：市場靜待更多兩會相關消息 恒指50天綫能否突破成關鍵

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐投資管理料美息至少再加0.75厘 有何股債好投資？

【07：45】【Morning精點】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外｜荃灣大屋苑3房「7球」有找仲要有海景

【07：45】港股ADR收報20622點，升54點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報58.46元，較港收市價高0.46元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報369.87元，較港收市價高2.27元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.01元，較港收市價高0.01元或0.02%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩