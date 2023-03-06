【港股夜期+北水】北水全日吸資22.7億元　買中移動港交所沽建行中海油　恒指夜期微升3點（不斷更新）

北水連續4個交易日有資金淨流入，今日再吸資22.7億元。全日升逾3%的中移動 （00941） 獲北水垂青，錄得5億元淨流入，港交所 （00388） 及中電信 （00728） 分別有4.1及1.4億元淨流入；淨流出方面，建設銀行 （00939） 及中海油 （00883） 分別有3.4及2.3億元淨流出。

恒指夜期微升3點，報20620點。

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中移動、中海油、中石化齊升逾3% 恒指全日反覆升35點

港股好淡爭持，大市反覆靠穩。恒生指數低開129點，跌至約20400點水平後掉頭向上，午後曾升最多135點，升至20700點水平，尾市升幅收窄，恒指反覆升35點，收報20603點，成交1090.8億元。科指跌0.8%，報4177點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%，騰訊 （00700） 跌逾1%，中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中移動 64.00 +3.2 +19 9 中海油 11.98 +3.5 +11 6 友邦 86.65 +0.5 +8 18 阿里巴巴 87.25 -0.9 -13 25 中國平安 55.85 -2.4 -13 8 騰訊 363.00 -1.3 -23 12

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、摩通朱超平看好3大投資主題

大行報告︰

【大行報告｜碧桂園服務】瑞銀稱公司業績遠遜預期、對物管行業造成負面影響

【大行報告｜AIA】高盛料友邦去年新業務價值按年跌7% 目標價維持103元、評級買入

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：50】北水全日錄22.7億元淨流入，恒指夜期微升3點，報20620點。

【18：10】【業績︱公路股】越秀交通去年少賺69%、末期息削逾75%至0.1元 現價股息率跌至4.3厘

【18：00】【盈喜｜能源股】兗礦能源料去年純利按年升近9成 受惠煤炭價格高企及成本管控

【16：10】阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.9%，騰訊 （00700） 跌逾1%，中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾3%，恒指反覆升35點，收報20603點，成交1090.8億元。科指跌0.8%，報4177點。

【16：07】【MPF】GUM：2月強積金人均蝕10,782元 股票基金負回報6.5%

【16：00】恒指U盤前升48點，報20616點。

【15：51】香港航天科技 （01725） 收市前升逾15%，高見15.02元。

【15：46】中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 尾市分別升逾3%。

【15：24】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 尾市跌1%。

【15：20】電視廣播 （00511） 升幅進一步收窄至不足7%，報6.25元。

【15：03】港股尾市升幅收窄至45點，報20613點，科指跌0.6%，報4185點。

【14：58】碧服 （06098） 跌幅收窄至3%，報15.48元，今早曾挫一成低見14.22元。

【14：49】電視廣播 （00511） 升勢回順，最新升約14%，報6.67元，今早曾升36%破頂高見8元。

【14：41】同仁堂國藥 （03613） 升近7%，潤藥 （03320） 升半成，國藥 （01099） 升逾3%。

【14：32】新東方在綫 （01797） 跌幅午後擴大至9%，低見41.8元。

【14：16】【新股IPO】九方財富傳以接近下限17元定價 集資逾10億元

【14：15】金源米業 （00677） 升兩成，破頂高見1.55元。

【14：11】大市升幅擴大至逾百點，恒指升116點，報20683點，科指轉升0.03%，報4212點。京東 （09618） 升逾2%，聯想 （00992） 升逾4%。

【13：44】【MPF】積金評級：2月強積金虧損4.4% 打工仔平均帳戶結餘蒸發9400元

【13：25】阿里巴巴 （09988） 午後跌0.6%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 升逾1%。

【13：24】招行 （03968） 逆市跌近4%，低見42.15元。

【13：15】恒指升幅擴至約65點，報20633點，科指跌0.3%，報4197點。

【13：00】港股午後初段續好淡爭持，恒指微升5點，報20572點，科指跌近1%，報4170點。

【12：00】恒生指數半日微升8點，報20576點，成交634.5億元。科指跌近1%，報4170點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 升0.8%。中移動 （00941） 升逾2%，中海油 （00883） 升3%，內房物管股向下，碧桂園服務 （06098） 跌逾7%。電視廣播 （00511） 再升25%。

【11：58】【電動車】吉利極氪：極氪009訂單表現超出預期 正全力解決供應鏈短缺問題

【11：48】【異動｜醫藥股】神威藥業升5% 料去年多賺三成

【11：41】港交所 （00388） 升逾1%，高見343.6元。

【11：40】恒指升55點，報20623點。

【11：37】【小米1810】雷軍：小米汽車已完成冬季測試 預計明年上半年量產

【11：31】上證半日跌0.2%，深證跌0.2%，創業板指升0.2%。

【11：22】【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣 散戶有3個選擇可以揀

【11：09】濠賭股個別發展，永利 （01128） 續跌0.8%。銀娛 （00027） 升2%，金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 升逾1%。澳博 （00880） 跌0.5%，新濠 （00200） 跌1%。

【11：03】大市反覆，恒指再度轉跌，科指跌0.9%。

【10：50】港股短綫拉升，恒指升近100點，報20660點，升92點，科指跌0.2%，報4202點。

【10：49】【中國經濟】瑞銀汪濤：新政府上台後料有更多具體政策支持 調升今年中國GDP增長預測至5.4%

【10：46】大市再度轉升，恒指升30點，報20597點，科指跌0.7%，報4183點。

【10：37】【兩會2023】ING彭藹嬈：中國今年GDP增長目標較預期低 經濟焦點為ESG及科技發展

【10：35】聯想 （00992） 逆市升逾3%，高見7.61元。

【10：27】三桶油破頂，中海油 （00883） 升逾2%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：24】恒指跌幅收窄至約15點，科指跌0.9%。

【10：18】【新股IPO】ESR以C Reit形式分拆3個江蘇倉儲項目於上交所上市

【10：18】新東方在綫 （01797） 跌7%，低見42.3元。

【10：13】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌逾4%，安踏 （02020） 跌逾3%，特步 （01368） 跌近2%。

【10：05】ATMXJ今早個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%，美團 （03690） 、京東 （09618） 逆市升近1%。

【10：03】碧桂園服務 （06098） 股幅擴大至逾一成，低見14.24元跌11%。

【10：02】大市跌幅再擴大至逾百點，恒指跌130點，報20437點，科指跌1.4%，報4153點。

【09：59】碧桂園 （02007） 跌逾5%，龍湖 （00960） 跌逾4%，雅居樂 （03383） 跌逾2%，中海外 （00688） 跌1%，潤地 （01109） 跌逾1%。

【09：52】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 最新升逾3%齊齊破頂，中電信 （00728） 升逾2%。

【09：47】攜程 （09961） 將於今日公布業績，股價績前向上升逾3%，高見307元。

【09：47】港股轉跌約50點，報20516點。

【09：44】發盈警的碧桂園服務 （06098） 股價逆市跌近8%，低見14.68元。

【09：41】「中字頭」股續向上，三大中資電訊股中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別升近2%，中交建 （01800） 升逾3%，中車 （01766） 升逾2%，中鐵建 （01186） 升0.7%。

【09：39】博耳電力 （01685） 大升近8成，破頂高見0.495元，成交221萬元。

【09：35】電視廣播 （00511） 最新升27%，破頂高見7.5元。

【09：34】京東 （09618） 開市後升幅擴大至近3%，高見190.2元。

【09：33】【異動｜盈喜】綠新親水膠體彈高13% 發盈喜、料去年多賺不超過125%

【09：31】港股開市後轉升，恒指最新升約20點，報20587點，科指升0.04%，報4213點。

【09：31】電視廣播 （00511） 開市後升幅擴大至11%，破頂高見6.6元，成交1419萬元。

【09：27】深交所公告3月13日迎來北水的外國公司有新秀麗 （01910） 、歐舒丹 （00973） 、金界控股 （03918） 、兗煤澳大利亞 （03668） ，當中兗煤澳大利亞升近2%，金界升逾1%，新秀麗、歐舒丹靠穩升0.2%至0.3%。

【09：26】美高梅 （02282） 逆市升1%。

【濠賭股】美高梅中國據報旗下賭場劃出專區供外國客博彩

【09：25】快狗打車 （02246） 發盈警，預期年度公司權益持有人應佔虧損介乎約11.7億元至約13.3億元人民幣，股價照逆市高開近1%。

【GOGOX】快狗打車發盈警 料去年虧損擴大至逾11億元人民幣

【09：23】電視廣播 （00511） 股價逆市再升近6%，開報6.2元破頂。

【09：21】【盈警｜物管股】碧桂園服務低開3% 預告去年列帳盈利跌一半 核心盈利照錄增長

【09：21】京東 （09618） 逆市升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近1%，恒指低開129點，開報20437點，科指跌0.5%，報4188點。

【京東9618】京東「百億補貼」促銷 提前至3月6日零時上線

【業績前瞻】藍籌京東3.9放榜 券商料上季利潤率續擴張、惟仍存履約壓力 關注管理層評補貼

【09：14】期指開報20550點，跌24點。

【09：03】中國資源交通 （00269） 今早復牌。

【08：46】【燃氣股】中國燃氣斥約16.9億元人幣增持呼市中燃 完成交易後接近獨資持有

【08：24】【盈喜盈警】石四藥料去年溢利增長40%至45% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【08：08】恒指黑期跌3點，報20539點，道指期貨跌41點，報33373點。

【08：07】港交所 （00388） 上周五宣布3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。據深交所最新公告，3月13日迎來北水的外國公司有新秀麗 （01910） 、歐舒丹 （00973） 、金界控股 （03918） 、兗煤澳大利亞 （03668） ，可留意相關股份今早表現。

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容 港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍 北向增逾千隻A股

【08：00】【大行看法】梁振輝：市場靜待更多兩會相關消息 恒指50天綫能否突破成關鍵

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐投資管理料美息至少再加0.75厘 有何股債好投資？

【07：45】【Morning精點】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外｜荃灣大屋苑3房「7球」有找仲要有海景

【07：45】港股ADR收報20622點，升54點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報58.46元，較港收市價高0.46元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報369.87元，較港收市價高2.27元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.01元，較港收市價高0.01元或0.02%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五延續升勢，美國2月ISM服務業指數報55.1，高過預期54.5；美債息回落，道指曾漲逾400點。最終升387點，報33390點；標指升64點，報4045點；納指升226點或1.97%，報11689點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩