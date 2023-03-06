▲ 【中美角力】美國據報接近完成制定禁令 限制投資中國先進技術

據《彭博》引述知情人士透露，美國拜登政府接近制定完成一項行政命令，將限制美國企業對中國經濟部分領域的投資，包括可能增強中國軍事和情報能力的先進技術。

報道指，白宮這方面的工作已接近後期階段，根據彭博獲得的政府給國會的報告，拜登準備在3月9日（周四）發布的2024財年預算中請求國會為此提供資金。該計劃將由美國財政部與商務部合作實施並管理。商務部已經有一大串個人和企業名單，它們被禁止接受某些敏感的美國出口。

該行政令將使美國政府有更多工具來遏制中國的科技進步。知情人士指，在制定政策的過程中，拜登政府官員發現，美國對中國投資通常會給中國帶來管理和專業技術等方面無形的好處，可以幫助中國企業快速成長。這些限制旨在針對那些明顯可應用於國家安全的項目投資，如人工智能和密碼破譯技術。

同時，報道指，美國政府正在與盟友和合作伙伴一道研究該計劃，並於周五向國會提交了兩份報告，概述與財政部開展這個所謂海外投資計劃的成本。彭博看到的政府提交國會的簡短報告中包含該計劃總體綱要，針對目標是可以用於商業和軍事的某些敏感的「軍民兩用」技術。雖然報告未提及具體的技術或國家，但某些先進半導體，量子計算和人工智能預計將被納入該計劃的範圍。

根據提交國會的報告，那些「目前沒有被出口管制，制裁或其他相關部門約束」的投資項目可能會成為新計劃的針對目標。其中一份報告指，拜登政府的行動可能包括禁止投資或尋求更多有關其他投資信息以用於未來行動。



報告表示，目前正在劃定明確的定義和範圍，以為快速實施新計劃做準備，目標是在不對美國投資者和企業造成不合理負擔的情況下，防止美國的資本和專業技術被以威脅美國國家安全的方式利用。目前正與國際合作伙伴和盟友圍繞這個問題繼續接觸溝通。其中一份報告稱，計劃的最終版本預計「在不久的將來」出爐，會給公眾一個評議的機會。

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編輯：姚卓然