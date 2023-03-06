▲ 【新股IPO】軟銀旗下ARM據報計劃通過IPO籌至少80億美元 料下月秘密提交申請

軟銀集團旗下芯片公司ARM，據報計劃尋求今年在美國IPO募集至少80億美元，預計ARM將於4月下旬秘密提交IPO文件，並於年內上市，至於具體時間則取決於市況。路透引述消息人士指，高盛、摩通、巴克萊及穗金融集團預計將擔任是次IPO的主承銷商。

根據消息人士指，預計未來將在美國啟動IPO的準備工作，估值範圍尚未作最終確定，而ARM希望其股票出售期間估值逾500億美元。至於上周報道表示，多間銀行認為ARM估值介乎300億至700億美元之間。

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軟銀於2016年斥資320億美元收購ARM，自軟銀去年以400億美元將芯片設計商出售給Nvidia Corp（美︰NVDA）的交易，因反壟斷監管機構反對而告吹後，軟銀一直尋求讓ARM上市。

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責任編輯︰梁浩碩