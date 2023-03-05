貿發局辦復常後首輪國際商貿展 5天吸逾6萬名買家來港 有參展商錄億元銷售額

隨着香港撤銷口罩令及商旅往來全面恢復，來自世界各地的商界人士紛紛前來香港，到訪全面復常後的首輪大型國際貿易展覽。由香港貿發局主辦的第39屆香港國際珠寶展以及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，匯聚超過2,500家參展商。實體展部分周日（3月5日）閉幕，在這五天展期間，共吸引來自130個國家及地區超過6萬名買家來港，尤其中國內地及亞洲地區的買家錄得顯著升幅。

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今次珠寶雙展以「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下模式舉行，兩展的「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台將開放至3月12日，繼續協助環球珠寶商促成更多生意合作；截至今天，香港貿發局已協助買賣雙方安排超過1,800場商貿會議。



除了強勁的人流外，展場內亦錄得多單大額訂單。美國展商Scarselli Diamonds Inc的兩位負責人均表示：「珠寶雙展強勢回歸，疫情之後，市場氣氛轉好，買家也樂意採購。我們接洽了很多來自歐洲、日本、韓國、中國內地和中東的買家，他們對我們的藍鑽和粉鑽非常感興趣，當中有12位買家，包括六位來自中國內地，即場在展會購買彩色寶石，訂單總值1,100至1,200萬美元。」

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香港展商Sparkle Gems Global Inc 總監Imran Khan表示：「我們12年前已經開始參展，展會是環球供應商推廣珠寶產品的最佳平台。我們帶來價值由50美元至10,000美元的祖母綠及坦桑石。我們在展會第一天獲得來自歐洲、中國內地及美國的10名買家即場下單，訂單總值100萬美元，期望總生意額達300萬美元。」

中國內地浙江諸暨展團首次參與展會，諸暨市人民政府副市長陳文進表示：「今次展團除了有49家公司參展，同時有超過300家採購商參觀展會。展會是聯繫海外買家的絕佳平台，我們預計生意額達一億人民幣。」



另外，在貿發局對現場大約700名參展商和買家進行的調查顯示，重點結果如下：

市場及行業展望：

．大約六成參展商（62%）和買家（61%）預計其業務增長業務將在一年內可恢復到疫情前的水平。

．逾六成受訪者預計未來六至十二個月整體銷售額將會上升，74%的買家預期採購成本會上升。

．大多數受訪者認為，消費力復蘇（57%）、新興市場需求上升（34%），以及粵港澳大灣區發展潛力（13%）等因素，將於2023年為行業帶來龐大的機遇。

．受訪者認為未來兩年珠寶產品於以下目標銷售市場的增長前景為理想及非常理想：中國內地（78%）、香港（71%）、東盟國家（64%）、北歐及西歐（58%）、北美洲（55%）

挑戰：

．環球經濟波動（51%）、通貨膨脹（46%）及匯率波動（35%）的影響成為主要的挑戰。



產品趨勢：

．白色及黃色K金是2023年最受歡迎的貴金屬產品。

．鑽石是最受歡迎的寶石。

．社交媒體、電子商務和大數據方面的先進技術，將在未來三年對珠寶行業產生最大影響。



香港貿發局副總裁張淑芬表示：「我們很高興看到業內買家和參展商對珠寶雙展的鼎力支持。展會的熱鬧氣氛、強勁人流，大家積極洽商，不僅反映了環球珠寶市場積壓了三年的需求和購買力，也印證了香港作為全球首選的亞洲國際貿易展覽中心，匯聚環球商機，促進商界人士廣建商脈。」她續說：「展望未來，我們將為多個行業舉辦更多商貿活動，在香港特區政府的政策支持下，我們相信貿易展覽及會議將重新為香港經濟復蘇注入活力。」

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責任編輯：陳詠妍