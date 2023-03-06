【大行看法】林嘉麒：美元走勢對港股舉足輕重　難言市況初步見底

內地2月財新服務業PMI升至55，創半年新高，元宇證券基金投資總監林嘉麒指，大市在兩會前已企穩，惟要進一步向上，除兩會消息外，內地2月份經濟數據強弱，及美國通脹能否回落亦是重要因素，故現階段未能斷言大市經已見底。

林嘉麒分析，美元近期由接近100低位反彈至105後，港股2月隨即蒸發1月的大部分升幅，故美元走勢也成為後市關鍵，月內出台的美國CPI數據對美滙指數將舉足輕重。

他又提到內地仍需要靠內循環谷經濟增長，故內需消費行業會是最簡單和有把握刺激的板塊；以往較難炒的基建股近期走勢重拾上升動力，現價估值仍不算貴，中長綫有值博空間。但提醒近期美債息持續抽升，對利率敏感的科技股需要審慎處理，短綫觀望。

林嘉麒補充，內地政策基調如內房保交樓等，其實未有大變，故資金今次不算偷步入市。

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編輯：葉志偉