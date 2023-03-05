全球最強護照榜出爐 阿聯酋奪冠 香港下跌10位至54名

美國離岸諮詢公司Nomad Capitalist公布今年全球「最強」護照排名，在199個國家及地區中作評選。其中位於中東的阿聯酋大躍進，由去年的第35名跳升至今年首位。第2及第3名分別是盧森堡和瑞士。至於本港，則下跌10位，和位於中美洲的哥斯達黎加並列第54名。

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其他亞洲國家及地區方面，以南韓排名最高，位於第21名，其次是新加坡的第30名，日本排名第38。中國內地排名128位。阿富汗則位於榜末。

全球最強護照榜排名共有5項評分準則，包括免簽證旅行國家數量、國際稅法、全球認知、雙重國籍及個人自由程度。報告指出，阿聯酋年允許外國人申請雙重國籍，再加上友好的稅收制度，得以成為本年榜首。

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