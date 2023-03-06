【大行看法】許長泰：市場觀望兩會後續具體政策　料港股短期膠著　

全國人大會議開幕，總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》，指今年經濟增長目標5%左右，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，國內外投資者均關注中央最新政策方向，但在具體政策未明前，預期市況會比較膠着。

許長泰指出，由於今年內地有新管治團隊，國內外投資者都關注中央最新政策方向。此外，多個監管機構都出現人事變動，內地最終會用財政抑或貨幣政策刺激經濟，也是市場關注焦點。在具體政策未明前，預期市況會比較膠着。

他認為內地經濟重啟後的報復性消費對經濟有幫助，但缺少企業投資及房地產市場帶動下，若繼續只住不炒方針，將欠缺拉動經濟增長的能力，令潛在投資者未必參與投資。

許長泰預期，再生能源和電動車行業將會受到國策支持，先進製造業和半導體電子行業料也會受政策庇蔭。被問到電動車行業股份近期業績參差，許長泰提醒，電動車股並非一定揀生產商，產品背後的電池等供應鏈也會受惠，料上游供應鏈中的原材料和零部件生產商會是較佳選擇。

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編輯：葉志偉