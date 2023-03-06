【HSBC滙豐】滙豐投資管理料美息至少再加0.75厘　有何股債好投資？

美國聯儲局本月21至22日議息，近期市場對會議取態變得愈來愈鷹，甚至認為會再度大幅加息。滙豐投資管理環球投資總監Xavier Baraton接受本報專訪時指，儲局3月加息半厘的風險已增，但他目前仍相信僅加息0.25厘，惟若就業市場保持強勁勢頭，儲局將回到更鷹派的論調，今年中美息或在遠高於5厘的水平見頂。

儲局明鴿實鷹 或一次加息半厘

美國將於未來兩周公布非農就業及通脹數據。Baraton指，這些經濟數據尤為關鍵，因歐美央行的貨幣政策仍是「依據教科書」，認為需要透過冷卻經濟和就業市場，才能令通脹回到央行長期目標，故即使儲局官員言辭看來仍是寬鬆，實際上不會改變其緊縮路徑，他們會繼續加息令就業市場降溫。

Baraton估計，聯邦基金利率將在第2季末至第3季見頂，6月底前尚有3次議息，有可能每次都加息0.25厘，也有可能本月加0.25厘後，一次大手加息半厘，相信儲局仍在權衡，未完全決定。他稱，現未能估算最終利率水平，惟相信抵達該水平前，至少會加息0.75厘。

倡揀低投資級別、優質高息企債

他認為，美息會在見頂水平維持一段時間，若今年底儲局對抗通脹取得勝利，明年才可能開始減息。他指，對投資者而言，中短年期的美國國債雖較具質素的美國企業債沒有違約風險，但美息「不可能連續5年超過5厘」，因一旦通脹受控，或在儲局大力推動下使美國經濟減速，儲局會降低短期利率。故在債券選擇上，建議投資者考慮3至5年期的優質高息、投資級別較低（即評級至少BBB-）的美企債。

他表示，投資者亦可考慮亞洲信貸，以收穫內地重啟經濟的好處，且亞洲新興市場較美國經濟更少受到儲局影響。此外，若投資者希望減少組合的波動性，可縮減債券年期。

偏好高息股 迴避周期股、增長股

股票方面，Baraton偏好派息股兼較小波動的股票，受惠於預期息率續升的金融股亦屬可選板塊，相反應避免娛樂休閒業、航空等周期性行業，因這些板塊都依賴行業資本支出。

增長型股票年初以來表現良好，但Baraton提醒，他們是受惠於早年低息和低通脹的環境，有關環境已不復再，且增長型股票對利率走勢較敏感，故今年底儲局加息周期或結束時，才是增長股較佳的入市位。

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記者：胡學能