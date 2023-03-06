【大行看法】梁振輝：市場靜待更多兩會相關消息　恒指50天綫能否突破成關鍵

港股上周升557點或2.8%，資金在兩會前對政策有憧憬，令指數2萬關失而復得。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，隨著兩會消息陸續出台，如中港兩地股市成交能夠配合，指數又能突破50天綫的話，恒指可望向更高水平進發。

2月低位有支持

大市上周三（1日）急升超過800點，但梁振輝指當日成交較低，反映部分資金仍然觀望，要到本周有更多兩會相關消息出台，才能吸引投資者入市。2月低位在未有太多負面因素下見支持。

他認為若要確認市況見底，先要中港股市成交配合，如內地兩市成交回復至1萬億元人民幣以上，港股成交重上1500億元，若指數能同時收復50天綫約20900點水平，則可逐步向上，否則短綫會繼續整固。

國策未必大力拉動基建行業

梁振輝指內地經濟重啟後，過去兩個月政策相關措施不多，故市場憧憬新班子會對特定行業有扶持措施，如對房地產及科技行業有更多着墨，甚至支援電動車和晶片行業。又認為普遍預期當局會依靠消費行業拉動經濟，惟消費對經濟復甦的最顯著效力已經出現，近月的急升或已反映相關因素要待整固後才會再炒。

他補充，由於內地國策方向現時不會再大水猛灌和大舉投資，故難望顯著拉動內地基建行業。

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編輯：葉志偉