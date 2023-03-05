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陳茂波指本港經濟朝高增值方向發展 擬撥款支持電視台聯合製作

股樓投資 21:51 2023/03/05

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財政司司長陳茂波在網誌中表示，香港經濟正朝著多元化、高增值方向發展，其中文化創意產業就為市民、特別是本地不少有夢想、熱誠與毅力的年青人，創造了更寬廣的發展空間，提供了更多發展機遇。他提及，自2009年推出的「創意智優計劃」，截至去年9月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1萬3千家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。在新一份的《財政預算案》中，會再向「創意智優計劃」注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的相關旗艦活動及培育計劃。

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陳茂波又指，除了文化創意相關的部分，《預算案》也撥出資源，為投身金融、航運、空運及物流、創新科技和建造業等行業的年青人和從業員，提供更多的實習和培訓機會。例如會向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強物流業的人才培訓，推動行業朝高質量發展。

他又指，國務院發表的新一份政府工作報告，扼述了國家今年發展的幾項重點，這些重點將是香港在服務國家所需及造就自身更好發展時，須更為著力的重點環節，包括著力擴大內需，促進區域優勢互補；加快建設現代化產業體系，包括傳統產業和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展；有效防範化解重大經濟金融風險；以及推動發展方式綠色轉型。完善支持綠色發展的政策，發展循環經濟。

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撰文 : 李尚毅

GDP 經濟

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