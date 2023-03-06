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【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外、屬個人帳戶　警告投資中國時要「非常、非常小心」　外匯局了解：屬滙豐內控要求（第三版）

股市 22:56 2023/03/06

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【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外　警告投資中國時要「非常、非常小心」

外電報道，新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）透露，由於中國資本管制的關係，他不能將資金從上海的銀行戶口匯款至香港的銀行戶口，反映中國對資本有嚴格管制，警告投資者在投資中國時，要「非常、非常小心」。

「我在上海的滙豐銀行有一個帳戶，但我不能把錢提出來，政府正在限制資金流出。他們沒有對我解釋為何不能提款，他們設置了種種障礙。」

麥樸思：銀行要求提供過去20年的資金紀錄

麥樸思又指，銀行職員沒有正面拒絕他提款的要求，只稱「把你過去20年如何賺取這些資金的紀錄給我們......這實在是太瘋狂」。

麥樸思向本報回覆時表示：「上海滙豐要求我出示所有關於戶口資金的來源、納稅文件、發票等，但我上均沒有這件文件，這是我大約20年出售上海房地產所得的資金，當時我開設戶口並存取賣產的有關收益」。

他續向本報稱，有關戶口屬於個人帳戶，故此即使不能提取資金，也不會影響公司在內地的業務，但「我想使用這筆錢，卻無法提取出來，這很麻煩」。麥樸思當年賣產所得套現約300萬元人民幣。

正增加對印度及巴西的投資比重

麥樸思於過去30年帶領富蘭克林鄧普頓投資新興市場，而且一向對投資中國持有樂觀看法，但他現在稱，投資中國時會非常小心。

「現時中國政府正以黃金股方式，投資當地的企業，這意味當局希望控制有關企業，並加強對經濟的控制，我不認為這是一個很好的畫面。」

麥樸思稱，他現時正增加對印度及巴西的投資比重。

滙豐：履行所營運市場監管規則　不評個別人士言論

滙豐發言人回應本報查詢時表示：「無論是否本行的客戶，我們不能評論個別人士或企業的言論。滙豐在履行所營運市場監管規則的同時，會繼續滿足客戶對跨境銀行服務的需求。」

外匯局：中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化

外匯局相關負責人表示，已註意到該情況。經了解，相關業務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化。外匯局將一如既往推進高水平對外開放，同時指導和督促商業銀行優化跨境金融服務，提升服務水平。

（第二版加入麥樸思回覆及滙豐回應、第三版加入外匯局回應）

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