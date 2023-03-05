▲ 【中國市場】麥樸思：未能將資金從內地匯出境外 警告投資中國時要「非常、非常小心」

外電報道，新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）透露，由於中國資本管制的關係，他不能將資金從上海的銀行戶口匯款至香港的銀行戶口，反映中國對資本有嚴格管制，警告投資者在投資中國時，要「非常、非常小心」。

「我在上海的滙豐銀行有一個帳戶，但我不能把錢提出來，政府正在限制資金流出。他們沒有對我解釋為何不能提款，他們設置了種種障礙。」

麥樸思：銀行要求提供過去20年的資金紀錄

麥樸思又指，銀行職員沒有正面拒絕他提款的要求，只稱「把你過去20年如何賺取這些資金的紀錄給我們......這實在是太瘋狂」。

麥樸思於過去30年帶領富蘭克林鄧普頓投資新興市場，而且一向對投資中國持有樂觀看法，但他現在稱，投資中國時會非常小心。

「現時中國政府正以黃金股方式，投資當地的企業，這意味當局希望控制有關企業，並加強對經濟的控制，我不認為這是一個很好的畫面。」

麥樸思稱，他現時正增加對印度及巴西的投資比重。

相關文章：【加密寒冬】麥樸思警告加密貨幣岌岌可危 料比特幣跌至1萬美元

相關文章：【中國經濟】麥樸思：料中國或年底前放鬆「動態清零」政策 以擺脫經濟困境