▲ 【投資移民】證券及期貨專業總會：建議政府在投資移民可投資範圍 增加促進ESG金融發展的選項

財政預算案推新投資移民計劃，香港證券及期貨專業總會認為，投資移民不單可以令香港引進更多資金和人材，亦可以把香港金融業的蛋糕做大，讓更多人士能參與及推動行業發展，對香港金融行業帶來莫大裨益。

當局建議，政府在考量投資移民可投資範圍時，除包括二級市場投資外，亦可增加一些能促進綠色金融和科創融資中心發展的一級市場投資選項，這既可為市場的綠色金融和科技創新項目提供更多融資渠道，吸引更多投資者參與綠色金融和科技創新項目的投資，更可以促進香港ESG（環境、社會及企業管治）的金融發展。

政府可推出綠色金融和科技創新私募基金，也可發行綠色金融和科技創新私募債券及綠色基建債券，讓投資移民選擇，同時也可要求香港投資移民的私募基金、私募債券和私募股權投資的發行必須透過香港有限合夥基金（LPF）為投資架構進行。

當局亦建議政府需加強對投資移民計劃認可的私募基金管理人、私募債券和私募股權投資的監管和管制，建立完善的風險管理以及註冊機制，加強對私募基金、私募債券和私募股權投資的監測和評估，以確保投資者的合法權益得到保護。

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編輯：陳韻妍