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【吉利175】吉利雷諾合資公司 引入沙特阿美為投資者

股樓投資 20:10 2023/03/05

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吉利汽車（00175）公布，主要股東吉利控股、雷諾、沙特阿美及該公司已訂立意向書，據此沙特阿美擬以現金投資，以獲得建議合資公司之少數股權。早前該公司與吉利控股及法國車企雷諾，建議設立一間合營公司，旨在整合各訂約方各自在內燃機、混合及插電式混合動力總成以及變速器業務以及相關技術方面的專長及優勢。

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有關建議合資公司股權架構之詳細條款，有待訂約方進一步磋商。吉利控股及吉利汽車作為一方，雷諾作為另一方，預期於建議合資公司餘下股權中各自的持股量將相同。截至目前，訂約方之間尚未訂立具約束力之最終協議。除非訂約方相互同意延長意向書期限，否則意向書將於今年9月30日到期。

另外，乘聯會數據顯示，綜合預估2月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量50萬輛，環比1月增30％，同比去年2月增60％。預計２月新能源車市開門紅基本實現，實現同比和環比較大幅度增長。

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撰文 : 李尚毅

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