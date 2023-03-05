▲ 【兩會2023】人大代表冼漢迪：中國經濟將迎來強勁反彈

全國人大會議今日在北京開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。全國人大代表、中手游 （00302） 聯合創始人及副董事長冼漢迪認為，整份報告務實有力，對中國過去5年所取得的經濟成就感到驕傲，也對未來經濟保持更好發展充滿信心，相信今年中國經濟將迎來強勁反彈。

冼漢迪續指，如今香港進入疫後經濟發展，特區政府及商界也要聯手舉辦更多國際盛事，吸引內地市民和遊客來港旅遊消費，不斷地活躍市場氣氛，帶動整個香港旅遊業復甦發展。

冼漢迪提到，香港在金融、法律、創新科技等高端服務業均具有領先優勢，與內地聯手合作，也將有助香港打造成為國際創新科技中心，推動香港經濟快速轉型。

他又指，將積極推動香港融入國家發展和國際國內雙循環戰略，全力推進粵港澳大灣區的建設發展，為香港增強發展新動能建言獻策，持續大力推動創新科技發展，也為國家發展繼續貢獻自己所長，推動香港與內地高質量發展。

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記者：伍鍵文