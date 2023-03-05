  • 20°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 21:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2023】人大代表冼漢迪：中國經濟將迎來強勁反彈

股市 20:31 2023/03/05

分享：

分享：

【兩會2023】人大代表冼漢迪：中國經濟將迎來強勁反彈

全國人大會議今日在北京開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。全國人大代表、中手游 （00302） 聯合創始人及副董事長冼漢迪認為，整份報告務實有力，對中國過去5年所取得的經濟成就感到驕傲，也對未來經濟保持更好發展充滿信心，相信今年中國經濟將迎來強勁反彈。

冼漢迪續指，如今香港進入疫後經濟發展，特區政府及商界也要聯手舉辦更多國際盛事，吸引內地市民和遊客來港旅遊消費，不斷地活躍市場氣氛，帶動整個香港旅遊業復甦發展。

冼漢迪提到，香港在金融、法律、創新科技等高端服務業均具有領先優勢，與內地聯手合作，也將有助香港打造成為國際創新科技中心，推動香港經濟快速轉型。

他又指，將積極推動香港融入國家發展和國際國內雙循環戰略，全力推進粵港澳大灣區的建設發展，為香港增強發展新動能建言獻策，持續大力推動創新科技發展，也為國家發展繼續貢獻自己所長，推動香港與內地高質量發展。

相關文章：

【兩會2023】李克強：今年經濟增長目標約5%　居民消費價格增長約3%

【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化

記者：伍鍵文

港股 經濟 人大政協兩會 財政政策 中國市場 北京 宏觀分析 經濟數據表現 李克強
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【投資移民】證券及期貨專業總會：建議政府在投資移民可投資範圍　增加促進ESG金融發展的選項

下一篇文章

【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化
【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人　碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！
【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人　碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款