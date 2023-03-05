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【恒生90周年】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌在收藏界有價有市

Hot Talk 19:44 2023/03/05

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【恒生11】恒生總行3.6起展出一系列珍貴的照片和文物　十二生肖豬仔錢罌更在收藏界有價有市

恒生銀行 （00011） 成立90周年，3月6日至31日期間，恒生總行銀行大堂將展出一系列珍貴的照片和文物，包括恒生經典財神圖的真跡、各款式的財神金牌、恒生出品的十二生肖及各式經典錢罌、記載了恒生發展足跡的剪報等，以珍貴藏品細說恒生與香港一起茁壯成長的歲月。

恒生在剛過去的周末舉行了90周年慶祝酒會及展覽，舉行生日派對與眾同樂，將恒生總行變身成派對場地，招待逾5,000名社福機構人士及恒生員工偕同家人到場參與，一起見證恒生90年來的發展足跡。

    點擊圖片放大

恒生自60年代初已設計多款錢罌予客戶選購

其中，恒生特別展出了一系列集團在不同年代推出的錢罌。豬仔錢罌是不少香港人的童年回憶之一，小時候父母都會鼓勵子女將零用錢放進錢罌，以培育他們的儲蓄習慣及未雨綢繆的美德。

原來自60年代初期起，恒生已開始設計多款錢罌予客戶選購，不僅可鼓勵儲蓄，亦可吸引客戶，起宣傳之效，這亦與當時的恒生廣告歌：「小莫小於水滴，匯成大海汪洋；細莫細於沙粒，成大地四方。」的道理同出一轍。

錢箱取材中西合壁　為不少收藏家的珍品

錢箱除了取材自中國傳統，如十二生肖、福祿壽三星、寶塔以外，亦包括聖誕老人、風車磨坊、蒸氣火車頭、西洋武士等歐陸元素，深受不同階層的客戶歡迎。直至90年代恒生停止推出錢箱時，恒生已推出了超過100款錢箱；由於錢箱極具特色及創意，而且製作精美，因此成為不少收藏家的珍品。

相關文章：【恒生90周年】恒生成立90周年　CEO施穎茵：好好把握大灣區機遇

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